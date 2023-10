Jupiters mysterieuze straalstroom ontdekt door NASA's James Webb-ruimtetelescoop

NASA's James Webb-ruimtetelescoop heeft een beeld vastgelegd van een voorheen onbekend kenmerk in de atmosfeer van Jupiter. De afbeelding toont een snelle straalstroom die zich over een afstand van meer dan 3,000 kilometer uitstrekt en zich boven de belangrijkste wolkendekken op de evenaar van Jupiter bevindt.

Hoofdauteur Ricardo Hueso van de Universiteit van Baskenland in Bilbao, Spanje, uitte zijn verbazing over de ontdekking en zei: “Wat we altijd als vage nevels in de atmosfeer van Jupiter hebben gezien, verschijnen nu als scherpe kenmerken die we samen met de snelle bewegingen van de planeet kunnen volgen. rotatie.”

De jetstream vertegenwoordigt een dynamisch en snel bewegend weersysteem op Jupiter. Deze bevinding werpt nieuw licht op de complexe en steeds evoluerende atmosfeer van gasreuzen zoals Jupiter.

Het beeld vastgelegd door de James Webb Ruimtetelescoop biedt verbluffende details van de wolkentoppen, aurorae en zwakke ringen van Jupiter. Het maakt deel uit van een groter onderzoek uitgevoerd door NASA om de ingewikkelde processen en kenmerken van de gasreus te begrijpen.

De ontdekking van de jetstream draagt ​​bij aan onze kennis van de atmosferische dynamiek van Jupiter en benadrukt het belang van geavanceerde telescopen zoals de James Webb Space Telescope bij het ontrafelen van de mysteries van ons universum.

(Bron: NASA)

Definities:

– Jet Stream: een snelle, smalle luchtstroom die in de atmosfeer van de aarde wordt aangetroffen en vaak verantwoordelijk is voor weerpatronen en luchtbewegingen.

– Gasreus: een grote planeet die voornamelijk bestaat uit waterstof en helium, zoals Jupiter en Saturnus.

Bronnen:

– NASA: https://www.nasa.gov/