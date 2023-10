Nieuw beeld van NASA toont ringvormige zonsverduistering boven Noord-Amerika

Een recent door NASA vrijgegeven beeld toont het ongelooflijke moment waarop miljoenen Amerikanen op 14 oktober getuige waren van een ringvormige zonsverduistering. Het beeld, vastgelegd door NASA's EPIC-camera aan boord van het Deep Space Climate Observatory, toont de aarde verduisterd terwijl de maan voor de zon langs beweegt.

Een ringvormige zonsverduistering vindt plaats wanneer de schaduw van de maan de aarde kruist, waardoor een “ring van vuur”-effect ontstaat voor degenen die op het juiste moment op de juiste plaats zijn. Deze specifieke zonsverduistering was belangrijk omdat deze de Verenigde Staten doorkruiste, iets wat sinds 2012 niet meer is gebeurd.

De afbeelding werd genomen vanaf een punt op ongeveer 1.5 miljoen kilometer van de aarde, tussen de zon en onze planeet. Door dit perspectief lijkt de maan kleiner aan de hemel dan hij in werkelijkheid is. Het eclipspad begon in Oregon en verplaatste zich naar het zuidoosten, met zichtbaarheid in Oregon, Nevada, Utah, New Mexico, Texas, delen van Californië, Idaho, Colorado en Arizona.

De schaduw van de volledige zonsverduistering vond plaats om 11:58 uur Central Daylight Time en kon alleen worden gezien door degenen die een goede bril droegen. Het is belangrijk om uw ogen te beschermen bij het bekijken van een zonsverduistering om schade te voorkomen.

Terwijl de volgende geplande ringvormige zonsverduistering in de VS plaatsvindt op 21 juni 2039, zal een totale zonsverduistering de hemel van Texas tot Maine op 8 april 2024 donkerder maken. Houd deze verbazingwekkende hemelse gebeurtenissen in de gaten!

Bronnen:

– NASA's EPIC-imager aan boord van het Deep Space Climate Observatory

– National Geographic-redacteur en ruimtedeskundige Allie Yang

– Angelica Stabile van Fox News Digital

– Fox News-levensstijl

Let op: URL's van bronartikelen zijn niet opgenomen.