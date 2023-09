NASA voorspelt de kans dat asteroïde Bennu de aarde zal treffen en mogelijk een gebied ter grootte van Texas zal aantasten

NASA-wetenschappers hebben hun bezorgdheid geuit over de mogelijkheid dat asteroïde Bennu in de toekomst op de aarde zal botsen, wat een potentiële bedreiging zou vormen voor een gebied zo groot als Texas. Bennu is een Near-Earth Object (NEO) dat ongeveer elke zes jaar langs de planeet passeert en sinds zijn ontdekking in september 1999 wordt geobserveerd.

Volgens experts bestaat de kans dat Bennu door een ‘zwaartekrachtsleutelgat’ zou kunnen gaan, waardoor zijn traject zou veranderen en het land in het jaar 2182 op ramkoers met de aarde zou komen te staan. Uit een recent onderzoek uitgevoerd door het OSIRIS-REx-wetenschapsteam blijkt dat Bennu heeft een kans van 0.037% (1 op 2,700) om de aarde te raken, afhankelijk van zijn volgende vlucht in 2135.

De massa en omvang van de Bennu-asteroïde zijn aanzienlijk kleiner in vergelijking met de asteroïde die 66 miljoen jaar geleden het uitsterven van de dinosauriërs veroorzaakte. Bennu is slechts een derde van een mijl breed, ongeveer zo groot als drie stadsblokken. Ondanks zijn kleinere omvang zou de impact van Bennu op aarde een energie vrijmaken die equivalent is aan 1,200 megaton, wat 24 keer krachtiger is dan welk door de mens gemaakt kernwapen dan ook.

Davide Farnocchia, onderzoeksleider van het Center for Near-Earth Object Studies, heeft commentaar gegeven op de nauwkeurigheid van de trajectberekeningen van de asteroïde. De OSIRIS-REx-gegevens hebben nauwkeurigere informatie opgeleverd, waardoor wetenschappers de grenzen van hun modellen kunnen testen en nauwkeurig het toekomstige traject van Bennu tot 2135 kunnen voorspellen.

Hoewel de kansen dat Bennu in botsing komt met de aarde laag worden geacht, zullen voortdurende monitoring en verder onderzoek van de asteroïde essentieel zijn om een ​​beter begrip te krijgen van zijn toekomstige pad. Met technologische vooruitgang en meer onderzoek hopen wetenschappers strategieën te ontwikkelen om potentiële asteroïde-inslagen te verzachten en onze planeet in de toekomst te beschermen.

