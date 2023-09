New Horizons en Hubble Telescope werken samen om Uranus en Neptunus te observeren

Het ruimtevaartuig New Horizons, beroemd om zijn scheervlucht langs Pluto in 2015, begint aan een nieuwe missie om Uranus en Neptunus te observeren. Deze twee verre planeten zijn de minst bezochte in ons zonnestelsel en bieden wetenschappers een unieke kans om meer informatie over hen te verzamelen. Om hierbij te helpen, neemt NASA contact op met amateurastronomen om hun waarnemingen van Uranus en Neptunus in te dienen.

Alleen Voyager 2 heeft in het verleden Uranus en Neptunus kort bezocht, waardoor de informatie die we over deze planeten hebben beperkt is. New Horizons biedt echter een achterwaarts kijkend beeld van de planeten vanuit zijn positie in de Kuipergordel, waar Pluto zich bevindt. De Hubble-ruimtetelescoop zal de verlichte kanten van de planeten observeren, terwijl New Horizons foto's zal maken van hun donkere kanten, met de zon in de verte.

Amateurwaarnemingen zijn van cruciaal belang bij het schetsen van een compleet beeld van de planeten, omdat ze kenmerken zoals heldere kenmerken in de atmosfeer van Uranus en Neptunus kunnen volgen. Met de beperkte observatietijd voor New Horizons en Hubble kunnen amateurgegevens ons begrip van deze verre werelden blijven verbeteren.

Om een ​​bijdrage te leveren kunnen amateurastronomen hun afbeeldingen van Uranus en Neptunus online plaatsen met behulp van de hashtag #NHIceGiants op X (voorheen bekend als Twitter) of Facebook. Als alternatief kunnen afbeeldingen online worden ingediend met relevante informatie zoals de datum, tijd en gebruikte filterbandpass.

Uranus en Neptunus zijn momenteel het grootste deel van de nacht zichtbaar, waarbij Uranus later opkomt en ondergaat dan Neptunus. Uranus is te vinden in het sterrenbeeld Ram tussen Jupiter en de Pleiaden, terwijl Neptunus in het zuidwesten van Vissen staat. Het observeren van deze verre planeten vereist geduld en een flinke telescoop, maar de inspanning is de moeite waard om onze kennis van de meest afgelegen werelden van het zonnestelsel te vergroten.

