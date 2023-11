EMIT detecteert methaanuitstoot vanuit de ruimte: verrassende resultaten en brede impact

De EMIT-beeldspectrometer, gelanceerd in juli 2022 aan boord van het internationale ruimtestation ISS, was ontworpen om oppervlaktemineralen in droge gebieden in kaart te brengen, maar heeft sindsdien bewezen over extra mogelijkheden te beschikken. Bij het bestuderen van de dorre gebieden in de wereld heeft EMIT ook de uitstoot van broeikasgassen, met name methaan, kunnen detecteren. Het instrument heeft de verwachtingen ruimschoots overtroffen en heeft sinds augustus 750 ruim 2022 bronnen van methaanuitstoot geïdentificeerd.

Dit nieuwe onderzoek, gepubliceerd in Science Advances, benadrukt het verrassende vermogen van EMIT om zowel grote als kleine bronnen van methaanuitstoot te detecteren. Zelfs emissies zo klein als een paar honderd pond per uur kunnen nu worden gedetecteerd, waardoor de identificatie van meer “super-emitters” mogelijk wordt gemaakt die een onevenredig groot deel van de totale emissies uitmaken. Uit het onderzoek bleek ook dat EMIT tussen 60% en 85% van de methaanpluimen kan waarnemen die doorgaans worden waargenomen in luchtlandingscampagnes.

Wat EMIT bijzonder waardevol maakt, is de brede dekking ervan. Vanuit zijn uitkijkpunt, 250 km boven de aarde, kan EMIT gegevens verzamelen over een groot deel van de dorre gebieden van de planeet, verspreid over 51.6 graden noord- en zuidbreedte. Dit omvat gebieden die vaak als te afgelegen, riskant of duur worden beschouwd voor luchtlandingscampagnes. EMIT legt beelden met hoge resolutie vast, ook wel ‘scènes’ genoemd, van gebieden van 50 bij 50 kilometer, waardoor onderzoekers een uitgebreid beeld krijgen van de methaanemissies in deze regio’s.

De door EMIT verzamelde informatie heeft aanzienlijke gevolgen voor de aanpak van de klimaatverandering. Methaan, een krachtig broeikasgas, is tot 80 keer effectiever in het vasthouden van warmte dan kooldioxide over een periode van tien jaar. Door specifieke bronnen van methaanuitstoot te identificeren, zoals stortplaatsen, landbouwlocaties en olie- en gasfaciliteiten, kunnen maatregelen worden genomen om deze emissies te verminderen en hun impact op het klimaat te beperken.

Om de identificatie van methaanbronnen te ondersteunen, maakt het wetenschapsteam van EMIT methaanpluimkaarten en publiceert deze op een website. De door EMIT verzamelde gegevens zijn openbaar beschikbaar en toegankelijk voor wetenschappers, organisaties en het grote publiek. Deze schat aan informatie zal helpen bij het begrijpen van de bronnen en de verspreiding van methaanemissies wereldwijd, waardoor gerichtere inspanningen om de klimaatverandering te verzachten mogelijk worden.

Veelgestelde vragen

1. Wat is de primaire missie van de EMIT-beeldvormingsspectrometer?

De primaire missie van EMIT is het in kaart brengen van oppervlaktemineralen in de droge gebieden van de wereld.

2. Kan EMIT methaanemissies detecteren?

Hoewel EMIT geen deel uitmaakt van zijn primaire missie, heeft het bewezen de mogelijkheid te hebben om methaanemissies te detecteren.

3. Wat is de betekenis van het identificeren van bronnen van methaanuitstoot?

Door de bronnen van methaanemissies te identificeren, kunnen gerichte maatregelen worden genomen om deze emissies te verminderen, wat kan bijdragen aan het beperken van de klimaatverandering.

4. Hoe verhoudt de dekking van EMIT zich tot luchtlandingscampagnes?

De dekking van EMIT is breder dan luchtlandingscampagnes, omdat het vanuit zijn uitkijkpunt op het internationale ruimtestation gegevens over een groot gebied kan verzamelen.

5. Waar zijn de door EMIT verzamelde gegevens toegankelijk?

De door EMIT verzamelde gegevens zijn beschikbaar op een website die is gemaakt door het wetenschapsteam van EMIT en zijn toegankelijk voor het publiek, wetenschappers en organisaties.