Het kruispunt van muziek en de kosmos: astronomie vertalen naar kunst

De schoonheid en mysteries van de nachtelijke hemel spreken al lang tot de verbeelding van de mensheid. Vooral kunstenaars hebben vaak inspiratie gevonden in de uitgestrektheid en complexiteit van de kosmos. Hoewel telescopen zoals het Chandra X-ray Observatory, Hubble en Spitzer een geavanceerd inzicht in het universum hebben opgeleverd, blijft de aantrekkingskracht van de nachtelijke hemel bestaan. Nu heeft een samenwerking tussen NASA's Chandra X-ray Observatory en SYSTEM Sounds de kloof tussen wetenschap en kunst overbrugd, waardoor een uniek project is ontstaan ​​dat bekend staat als A Universe of Sound.

A Universe of Sound is een datasonificatieproject dat visueel verbluffende deep-space-gegevens van NASA-telescopen omzet in hoorbare composities. Door gebruik te maken van wiskundige mappings om digitale audio aan pixelwaarden toe te wijzen, kunnen luisteraars via het gehoor astronomische gegevens ervaren. In tegenstelling tot eerdere datasonificatie-inspanningen heeft componiste Sophie Kastner dit project een stap verder gebracht door muziek te creëren die ervaren muzikanten op echte instrumenten kunnen spelen.

Kastners nieuwste stuk, 'Where Parallel Lines Converge', transformeert röntgen-, infrarood- en optische visuele gegevens van het galactische centrum van de Melkweg in een dissonante symfonie van noten. Geïnspireerd door een composietbeeld uit 2009 concentreert Kastner zich op boeiende elementen zoals het dubbelstersysteem, prominente filamenten en het superzware zwarte gat in het centrum van de Melkweg.

Door een combinatie van artistieke interpretatie en onderliggende wiskundige principes combineert A Universe of Sound kunst en wetenschap naadloos. Computeralgoritmen brengen gegevens van Chandra, Hubble en Spitzer wiskundig in kaart in geluiden die voor mensen waarneembaar zijn. Kastner neemt deze gegevens vervolgens en voegt er een artistieke draai aan toe, waardoor de muziek door echte muzikanten gespeeld kan worden.

Dit project biedt een nieuwe en unieke manier voor mensen om te communiceren met de kosmos, waarbij de instrumenten van de wetenschap en de kracht van artistieke expressie worden gecombineerd. Zoals Kastner het beschrijft, is het nemen van vertaalde gegevens uit de ruimte en er een menselijke draai aan geven vergelijkbaar met het schrijven van een fictief verhaal gebaseerd op echte feiten. Het is een bewijs van de blijvende verbinding tussen de mensheid en de nachtelijke hemel.

Om het snijvlak van astronomie en kunst te verkennen, kan Kastners compositie 'Where Parallel Lines Converge' als bladmuziek worden gedownload van Chandra's website. Het stuk werd opgenomen door het Ensemble Éclat en gedirigeerd door Charles-Eric Fontaine. A Universe of Sound biedt een frisse kijk op ons begrip van het universum en nodigt ons uit om de kosmos te verkennen via de harmonieën en melodieën van muziek.

