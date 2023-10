Het grote jaar van de heliofysica: het vieren van de zonnewetenschap en de invloed van de zon

By

NASA heeft onlangs de lancering aangekondigd van het Heliophysics Big Year, een wereldwijde viering van de zonnewetenschap en de ongelooflijke invloed van de zon op aarde en het hele zonnestelsel. Het Big Year-concept, oorspronkelijk gepopulariseerd door vogelaars, moedigt deelnemers aan om in één jaar zoveel mogelijk verschillende vogelsoorten te observeren en te bestuderen. Nu daagt NASA enthousiastelingen uit om hetzelfde te doen met onze eigen ster, de zon.

Het Heliophysics Big Year, gepland van oktober 2023 tot december 2024, biedt individuen de mogelijkheid om deel te nemen aan een breed scala aan zonnewetenschappelijke evenementen, waaronder het kijken naar zonsverduisteringen, getuige zijn van ontzagwekkende aurora's en deelnemen aan burgerwetenschappelijke projecten. De United States Space Agency nodigt iedereen uit die geïnteresseerd is in het verkennen van de wetenschap, kunst en pure schoonheid van de heliofysica om deel te nemen aan dit opwindende initiatief.

Om de collectieve inspanningen van de hele heliofysica-gemeenschap te verenigen, heeft NASA een identificatiemiddel en een stijlgids gemaakt die deelnemers kunnen gebruiken om hun steun voor het Heliophysics Big Year te tonen. Door deze middelen te gebruiken, kunnen individuen bijdragen aan de samenhangende branding van deze mondiale viering.

De studie van een ster en zijn interacties met het zonnestelsel staat bekend als Heliofysica. Door zich in dit boeiende veld te verdiepen, verwerven wetenschappers waardevolle inzichten in niet alleen de zon zelf, maar ook in de diepgaande impact ervan op de aarde en de omringende planeten. Het Heliophysics Big Year heeft tot doel dit belangrijke onderzoeksgebied populair te maken en een diepere waardering voor de invloed van de zon te bevorderen.

Dus of je nu een doorgewinterde wetenschapper bent, een aspirant-astronoom, of gewoon gefascineerd door de wonderen van de kosmos, vier samen met NASA het Heliophysics Big Year en ontdek de boeiende wetenschap, kunst en schoonheid van onze buitengewone ster.

Bronnen:

– Nasa

– Levende munt