De toekomst van het internationale ruimtestation: NASA stelt het Amerikaanse Deorbit-voertuig voor

NASA heeft plannen aangekondigd om het Internationale Ruimtestation (ISS) tegen het einde van dit decennium buiten gebruik te stellen. Als onderdeel van de geplande pensionering van het station heeft NASA de ontwikkeling voorgesteld van het US Deorbit Vehicle (USDV), een ruimtevaartuig dat is ontworpen om het ISS veilig te ontruimen. Het ISS, een joint venture van vijf ruimtevaartorganisaties, is operationeel sinds 1998 en zal naar verwachting tot 2030 blijven bestaan, waarbij Rusland zich tot ten minste 2028 verplicht.

Het veilig verlaten van het ISS is een gedeelde verantwoordelijkheid van alle vijf de ruimtevaartorganisaties, met als doel bevolkte gebieden te vermijden. Ter voorbereiding op de pensionering van het ISS probeert NASA zijn activiteiten in een lage baan om de aarde over te zetten naar commerciële platforms. Deze verschuiving heeft tot doel voortdurende toegang en aanwezigheid in de ruimte te garanderen voor onderzoek, technologische ontwikkeling en internationale samenwerking.

Bij eerdere strategieën om het ISS uit zijn baan te halen, werd gebruik gemaakt van meerdere Roscosmos Progress-ruimtevaartuigen. Recente evaluaties hebben NASA er echter toe gebracht de ontwikkeling voor te stellen van een nieuw ruimtevaartuig, de USDV, dat robuustere mogelijkheden zou bieden voor verantwoorde deorbit. De USDV zal zich concentreren op de laatste deorbit-activiteit en kan een nieuw ruimtevaartuigontwerp zijn of een aanpassing van een bestaand ruimtevaartuig. Het zal worden ontworpen om te functioneren tijdens de eerste vlucht en voldoende redundantie en herstelvermogen te hebben om de kritieke deorbit-burn uit te voeren.

Het ontwikkelen van de USDV zal een complexe en tijdrovende inspanning zijn, die jaren van ontwikkeling, testen en certificering zal vergen. Dit voorgestelde ruimtevaartuig vertegenwoordigt echter een significante verschuiving in de benadering van NASA om het ISS te ontmantelen en zorgt voor een veilige en gecontroleerde ontmanteling van het ruimtestation.

