NASA's 16e jaarlijkse von Braun Space Exploration Symposium om zich te concentreren op het bevorderen van ruimtewetenschap en -verkenning

NASA nodigt vertegenwoordigers van de media uit om het 16e jaarlijkse von Braun Space Exploration Symposium bij te wonen, dat zal plaatsvinden van woensdag tot en met vrijdag, 25-27 oktober, aan de Universiteit van Alabama in Huntsville. Het thema van dit jaar is 'Advancing Space: From LEO to Lunar and Beyond', en op het symposium zullen sprekers aanwezig zijn uit de overheid, de industrie en de academische wereld die de nieuwste ontwikkelingen, toekomstige kansen en uitdagingen op het gebied van ruimtewetenschap en -verkenning zullen bespreken.

Onder de NASA-deelnemers zal beheerder Bill Nelson opmerkingen maken tijdens de prijsuitreikingslunch op 25 oktober. De lunch zal ook een discussie omvatten over menselijke landingssystemen. Media die geïnteresseerd zijn in een gesprek met beheerder Nelson kunnen contact opnemen met Jackie McGuness op [email protected]. Medialeden die geïnteresseerd zijn in het bijwonen van het symposium moeten contact opnemen met Jim Way, uitvoerend directeur van de American Astronautical Society op [email protected] of 703-866-0021 voor inloggegevens.

Het evenement begint met openingstoespraken door Joseph Pelfrey, waarnemend directeur van NASA's Marshall Space Flight Center, die woensdagochtend ook een Artemis-panel zal modereren. Andere sprekers van het Marshall Space Flight Center zijn onder meer Shane Canerday, ruimtevaartingenieur; John Honeycutt, manager van het Space Launch Systems-programma; Dayna Ise, adjunct-directeur van het Wetenschaps- en Technologiebureau; Mallory James, ruimtevaartingenieur; Mary Beth Koelbl, directeur van het Engineering Directoraat; Jason Turpin, senior technisch leider van Propulsion; en Lisa Watson-Morgan, manager van het Human Landing System Program.

Voor meer informatie over het symposium en het volledige programma kunt u terecht op astronautical.org/events/vbs.

Bronnen: NASA PR Newswire