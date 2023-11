NASA nodigt iedereen uit om hun naam naar Jupiters maan Europa te sturen

NASA biedt ruimteliefhebbers een buitengewone kans om hun naam te laten graveren op een microchip die zich aan boord van de Europa Clipper-ruimtesonde zal bevinden. Het ruimtevaartuig zal de komende vijf jaar in een baan rond Jupiter komen, met als hoofddoel het verkennen van Europa, een van de intrigerende manen van de gasreus, op zoek naar tekenen van bewoonbaarheid. Wetenschappers speculeren dat Europa mogelijk een oceaan onder de buitenste laag bevat.

Hoewel dit initiatief misschien nieuw lijkt, heeft NASA een lange traditie in het betrekken van het publiek en het uitnodigen van hun actieve deelname aan verschillende ruimtemissies. In 1995 werd de eerste Marsrover, Sojourner, vernoemd naar de 19e-eeuwse vrouwenrechtenactiviste Sojourner Truth, naar aanleiding van een suggestie van een 12-jarig meisje. Een ander voorbeeld is een mini-dvd met duizenden handtekeningen die naar Saturnus werd gestuurd aan boord van de Cassini-Huygens-sonde.

De Europa Clipper-missie heeft tot doel potentiële landingsplaatsen voor toekomstige missies op Europa te identificeren. Het zal twee jaar besteden aan het in kaart brengen van de kant die van Jupiter af is gericht, en nog eens twee jaar aan de kant die naar de gasreus is gericht. Aan het einde van zijn missie zal het ruimtevaartuig opzettelijk in botsing komen met Ganymedes, een van de andere manen van Jupiter.

Tot op heden zijn er al meer dan 840,000 namen ingediend voor opname op de microchip, en individuen hebben nog steeds de mogelijkheid om hun naam toe te voegen tot de deadline op 31 december. Om deel te nemen kunnen geïnteresseerde personen eenvoudigweg de NASA-website op europa.nasa.gov bezoeken en zich aanmelden. Daarnaast zal de Europa Clipper ook een speciaal gedicht uitdragen met de titel “In Praise of Mystery: A Poem for Europa”, geschreven door de Amerikaanse Poet Laureate Ada Limon.

Het sturen van namen de ruimte symboliseert de onverzettelijke nieuwsgierigheid van de mensheid en ons niet aflatende verlangen om buiten de grenzen van onze thuisplaneet te verkennen. Terwijl de Europa Clipper aan zijn epische reis begint, zal hij de ambities en dromen van duizenden individuen met zich meedragen, die allemaal graag hun stempel willen drukken in de uitgestrekte kosmos.

Veel gestelde vragen (FAQ)

1. Kan iedereen deelnemen aan dit initiatief?

Absoluut! Dit initiatief staat open voor iedereen, waardoor iedereen zijn of haar naam naar Jupiters maan Europa kan laten sturen.

2. Wanneer is de deadline voor het indienen van namen?

De deadline voor het indienen van namen is 31 december.

3. Welke andere voorwerpen zal de Europa Clipper vervoeren?

Naast namen zal het ruimtevaartuig ook een gedicht met de titel “In Praise of Mystery: A Poem for Europa” dragen, geschreven door de Amerikaanse dichter Ada Limon.

4. Wat is het doel van de Europa Clipper-missie?

Het primaire doel van de Europa Clipper-missie is het verkennen van Europa en het zoeken naar tekenen van bewoonbaarheid, en het identificeren van een potentiële landingsplaats voor toekomstige missies naar de maan.

5. Hoeveel namen zijn er tot nu toe verzameld?

Voor de Europa Clipper-missie zijn al ruim 840,000 namen verzameld.