NASA lanceert het Aurorasaurus-initiatief om Aurora Tracking radicaal te veranderen

NASA deelde onlangs op Instagram een ​​ontzagwekkende foto van het noorderlicht, genomen vanuit het International Space Station (ISS). In het bijschrift bij de adembenemende afbeelding werd uitgelegd dat de foto 418 kilometer boven Utah werd genomen. Dit fascinerende fenomeen, bekend als aurora's of noorderlicht, wordt veroorzaakt door magnetische stormen die worden veroorzaakt door zonneactiviteit, zoals zonnevlammen of coronale massa-ejecties.

De Instagram-post kreeg al snel bijna 250,000 likes en talloze bewonderaars uitten hun bewondering voor de schoonheid van het noorderlicht in de commentarensectie. De post begon slim met de zinsnede ‘bewolkt met kans op glans’, verwijzend naar een populaire filmtitel.

De opwinding stopt echter niet bij de foto. NASA's onderschrift introduceerde ook een baanbrekend initiatief genaamd Aurorasaurus, waarmee mensen over de hele wereld actief kunnen deelnemen aan het volgen en verstrekken van waardevolle gegevens over het noorderlicht. Aurorasaurus is het allereerste burgerwetenschappelijk initiatief dat zich uitsluitend richt op het volgen van poollicht.

Via dit initiatief kunnen mensen aurora-waarnemingen melden door in te loggen op de Aurorasaurus-website en hun waarnemingen te verifiëren. Deze crowdsourced-aanpak heeft al belangrijke inzichten opgeleverd. Wetenschappers hebben ontdekt dat sociale-mediaplatforms een cruciale rol spelen bij het in realtime detecteren van ruimteweergebeurtenissen. Bovendien hebben ze dankzij door burgers ingediende rapporten vernomen dat het noorderlicht verder naar het zuiden zichtbaar is dan eerder voorspeld.

Door deze burgerrapporten op te nemen in ruimteweermodellen hebben onderzoekers de nauwkeurigheid van aurora-voorspellingen kunnen verbeteren. Deze gezamenlijke inspanning tussen wetenschappers en het grote publiek heeft een revolutie teweeggebracht in ons begrip van deze boeiende natuurverschijnselen.

Als je het geluk hebt gehad getuige te zijn van het noorderlicht, deel dan je ervaringen in de reacties hieronder. En als u nog niet de kans heeft gehad, hoeft u zich geen zorgen te maken: deelname aan het Aurorasaurus-initiatief brengt u misschien een stap dichter bij het aanschouwen van dit betoverende spektakel.

Veelgestelde vragen:

Vraag: Hoe kan ik deelnemen aan het volgen van aurora's via Aurorasaurus?

A: Om deel te nemen aan het volgen van aurora's, kunt u inloggen op de Aurorasaurus-website en uw waarnemingen verifiëren.

Vraag: Wat hebben wetenschappers geleerd via het Aurorasaurus-initiatief?

A: Wetenschappers hebben ontdekt dat ruimteweer in realtime kan worden gedetecteerd via sociale media, en dat de zichtbaarheid van het noorderlicht verder naar het zuiden reikt dan eerder werd voorspeld.

Vraag: Hoe heeft de samenwerking tussen wetenschappers en het publiek de aurora-voorspellingen verbeterd?

A: Door door burgers ingediende rapporten op te nemen in ruimteweermodellen hebben onderzoekers de nauwkeurigheid van aurora-voorspellingen aanzienlijk verbeterd.