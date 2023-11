Nieuwe perspectieven op het EMIT-instrument van NASA: het in kaart brengen van methaanpuntbronnen

In juli 2022 lanceerde NASA het Earth Surface Mineral Dust Source Investigation (EMIT)-instrument met als voornaamste missie het in kaart brengen van belangrijke mineralen in droge gebieden en het bestuderen van de impact van hoog stof op ons klimaat. Baanbrekend nieuw onderzoek heeft echter aangetoond dat EMIT het vermogen heeft om meer dan 750 puntbronemissies van broeikasgassen te detecteren en identificeren, waaronder methaan, een krachtig broeikasgas dat verantwoordelijk is voor de klimaatverandering.

Voorheen werden methaandetectie-instrumenten voornamelijk ingezet in vliegtuigen die op lagere hoogten vlogen. Hoewel deze instrumenten een hogere gevoeligheid bieden, zijn hun dekkingsgebied en observatieduur beperkt. Ze worden ook vaak als te afgelegen, riskant of duur beschouwd voor wijdverbreide inzet. EMIT opereert daarentegen vanuit het Internationale Ruimtestation, waardoor het methaanpluimen vanuit een hoger uitkijkpunt kan observeren en een groter gebied bestrijkt.

De beeldspectrometer van EMIT legt beelden van 50 mijl bij 50 mijl vast, ook wel 'scènes' genoemd, van het aardoppervlak. In de eerste dertig dagen dat het instrument in gebruik was, detecteerde het instrument 30% tot 60% van de methaanpluimen die doorgaans worden waargenomen tijdens luchtlandingscampagnes. Deze opmerkelijke mogelijkheid opent nieuwe mogelijkheden voor het identificeren van zowel grote als kleine methaanbronnen, inclusief ‘superuitstoters’ die onevenredig veel bijdragen aan de methaanemissies.

De identificatie van methaanpuntbronnen is van cruciaal belang bij het aanpakken van de klimaatverandering. Methaan is tot 80 keer effectiever in het vasthouden van warmte dan koolstofdioxide, waardoor het een belangrijke bijdrage levert aan de opwarming van de aarde. Door specifieke bronnen van methaan aan te wijzen, kunnen wetenschappers gerichte strategieën ontwikkelen om de uitstoot te verminderen en de gevolgen van klimaatverandering te verzachten.

De recente studie waarbij gebruik wordt gemaakt van gegevens van de methaandetectie van EMIT benadrukt verder het potentieel van het instrument buiten zijn primaire missie. Deze opmerkelijke capaciteit heeft de verwachtingen overtroffen en het belang aangetoond van investeringen in innovatieve technologieën die ons een alomvattend inzicht geven in het klimaat op onze planeet.

FAQ:

Vraag: Wat is EMIT?

A: EMIT staat voor Earth Surface Mineral Dust Source Investigation, een NASA-instrument dat in juli 2022 werd gelanceerd om belangrijke mineralen in droge gebieden in kaart te brengen en de impact van stof op het klimaat te bestuderen.

Vraag: Hoe detecteert EMIT de uitstoot van methaan?

A: EMIT gebruikt zijn beeldspectrometer aan boord van het Internationale Ruimtestation om methaanpluimen op het aardoppervlak te observeren, waardoor het puntbronnen van methaanemissies kan identificeren.

Vraag: Waarom is het identificeren van methaanbronnen belangrijk?

A: Methaan is een krachtig broeikasgas dat bijdraagt ​​aan de opwarming van de aarde. Door specifieke bronnen van methaan te identificeren, kunnen wetenschappers gerichte strategieën ontwikkelen om de uitstoot te verminderen en de klimaatverandering te verzachten.

Vraag: Hoe verhoudt de capaciteit van EMIT zich tot traditionele methaandetectie-instrumenten?

A: Hoewel instrumenten die in vliegtuigen worden ingezet een hogere gevoeligheid bieden, kunnen EMIT's hogere uitkijkpunt en het grotere dekkingsgebied aanzienlijke methaanpluimen detecteren en puntbronnen effectiever identificeren.