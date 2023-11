Nieuwe communicatiedoorbraak: laserstralen signaleren 10 miljoen mijl

By

Een baanbrekende prestatie is dat wetenschappers met succes communicatiesignalen over een afstand van 10 miljoen kilometer hebben verzonden met behulp van een laserstraal. Deze prestatie markeert een belangrijke mijlpaal op het gebied van deep space-communicatie en zal een revolutie teweegbrengen in de manier waarop ruimtevaartuigen communiceren.

NASA's Deep Space Optical Communications (DSOC)-experiment heeft alle verwachtingen overtroffen door met succes gegevens via laser van en naar voorbij de maan te verzenden. De testgegevens werden verzonden vanaf het Pysche-ruimtevaartuig, dat zich ongeveer 40 keer verder bevindt dan de maan van de aarde, naar de Hale-telescoop van Caltech's Palomar Observatory in Californië.

Deze demonstratie vertegenwoordigt het verste gebruik ooit van optische communicatie en toont het potentieel voor snelle datatransmissie in de ruimte. Het DSOC-experiment heeft tot doel transmissiesnelheden aan te tonen die 10 tot 100 keer sneller zijn dan de huidige radiofrequentiesystemen die door ruimtevaartuigen worden gebruikt.

Door gebruik te maken van de kracht van lasertechnologie maakt deze doorbraak de weg vrij voor verbeterde communicatiemogelijkheden tijdens ruimtemissies. Het vermogen van het systeem om testgegevens met hoge bandbreedte naar de aarde te sturen terwijl het Psyche-ruimtevaartuig naar de asteroïdengordel tussen Mars en Jupiter reist, is een veelbelovende stap in de richting van het verbeteren van de efficiëntie van de gegevensoverdracht.

Het succesvolle ‘eerste licht’ van de DSOC-technologie heeft waardevolle inzichten opgeleverd in de haalbaarheid en het potentieel van op laser gebaseerde communicatiesystemen. Met verdere ontwikkelingen heeft deze technologie het potentieel om de verkenning van de ruimte te transformeren, waardoor een snellere en efficiëntere gegevensoverdracht tussen missies en de aarde mogelijk wordt.

FAQ:

Vraag: Hoe ver werd de laserstraal uitgezonden?

A: De laserstraal werd uitgezonden over een afstand van 10 miljoen kilometer.

Vraag: Wat is het doel van het DSOC-experiment?

A: Het DSOC-experiment heeft tot doel datatransmissiesnelheden aan te tonen die 10 tot 100 keer sneller zijn dan de huidige radiofrequentiesystemen die door ruimtevaartuigen worden gebruikt.

Vraag: Wat zijn de potentiële voordelen van lasergebaseerde communicatiesystemen in de ruimte?

A: Op laser gebaseerde communicatiesystemen hebben het potentieel om de efficiëntie van de gegevensoverdracht te verbeteren, waardoor snellere en efficiëntere communicatie tussen missies en de aarde mogelijk wordt tijdens diepe verkenning van de ruimte.