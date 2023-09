NASA's gebrek aan transparantie over de kosten van het Space Launch System Rocket Program

Uit een recent rapport van het Government Accountability Office (GAO) blijkt dat het NASA aan transparantie ontbreekt als het gaat om de werkelijke kosten van zijn Space Launch System (SLS)-raketprogramma. Het rapport onderzoekt de miljarden dollars die zijn toegewezen aan de ontwikkeling van de enorme raket, die eind 2022 een succesvolle debuutlancering had met de Artemis I-missie. Verrassend genoeg gaven NASA-functionarissen toe dat de raket te duur is om zijn maanverkenningsinspanningen te ondersteunen. van het Artemis-programma.

Een van de grootste zorgen van de GAO is het besluit van NASA om de productiekosten van verschillende SLS-raketelementen niet te meten. In plaats daarvan is NASA van plan de productiekosten en betaalbaarheid te monitoren via een vijfjaarlijkse schatting, die het rapport beschouwt als ‘slechte instrumenten’ om de kosten in de loop van de tijd te meten.

Bovendien benadrukt het rapport dat de kostenramingen van NASA geen rekening houden met vertragingen bij Artemis-missies. Het is onwaarschijnlijk dat de bemande Artemis II-vlucht rond de maan vóór 2025 van start zal gaan, terwijl de bemande landing op Artemis III waarschijnlijk nog verder zal worden uitgesteld. Desondanks beweren sommige NASA-functionarissen dat deze vertragingen geen invloed zullen hebben op de kostenraming van het programma, wat twijfelachtig lijkt.

Om het probleem van de niet-duurzame kosten aan te pakken, hebben NASA-functionarissen de noodzaak erkend om de betaalbaarheid van het SLS-programma te verbeteren. Ze hebben een vierstappenplan geschetst om de kosten te verlagen, waaronder het stabiliseren van het vluchtschema, het bereiken van leercurve-efficiëntie, het aanmoedigen van innovatie en het aanpassen van acquisitiestrategieën. Er zijn echter geen specifieke kostenbesparingsdoelstellingen geïdentificeerd.

Hoewel NASA's erkenning van de buitensporige kosten lovenswaardig is, roept het rapport twijfels op over de vraag of zij de kosten effectief kunnen beheersen. Zelfs met pogingen om de motorkosten met 30% te verlagen, blijven de SLS-raketmotoren aanzienlijk duurder in vergelijking met motoren op de commerciële markt.

Concluderend benadrukt het GAO-rapport het gebrek aan transparantie in de kostenramingen van NASA voor het SLS-raketprogramma. Hoewel NASA de noodzaak erkent om het probleem van de betaalbaarheid aan te pakken, valt nog te bezien of ze de kosten effectief kunnen beheersen en het programma op de lange termijn duurzaam kunnen maken.

Bronnen:

Government Accountability Office (GAO) Rapport over NASA's Space Launch System:

Definities:

1. Government Accountability Office (GAO): De overheidsinstantie van de Verenigde Staten die verantwoordelijk is voor het waarborgen van transparantie en verantwoording bij het gebruik van belastinggeld.

2. Space Launch System (SLS): Een vervangbaar superzwaar lanceervoertuig ontwikkeld door NASA dat wordt gebruikt voor verkenningsmissies in de ruimte, waaronder het Artemis-programma.

3. Artemis-programma: NASA's initiatief om astronauten tegen 2024 terug te sturen naar de maan en duurzame maanverkenning tot stand te brengen.