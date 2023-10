NASA's Europa Clipper-missie om de raadselachtige maan van Jupiter te verkennen

NASA heeft een baanbrekende missie ondernomen om de ijzige maan van Jupiter, Europa, te verkennen. De Europa Clipper-missie heeft tot doel de bewoonbaarheid van de maan te beoordelen door door de extreme stralingsomgeving rond Jupiter te navigeren. Om de gevoelige elektronische instrumenten aan boord van het ruimtevaartuig te beschermen, hebben ingenieurs bij NASA een innovatieve oplossing ontwikkeld.

In plaats van elk onderdeel afzonderlijk af te schermen, wat het gewicht en de kosten van het ruimtevaartuig zou verhogen, heeft NASA een aluminium kluis van bijna een centimeter dik gebouwd. Deze kluis fungeert als een beschermend schild en reduceert de stralingsniveaus tot aanvaardbare limieten voor de elektronica. De succesvolle sluiting van de kluis markeert een belangrijke mijlpaal voor de ontwikkeling van de missie.

“De sluiting van de kluis betekent dat we alle benodigde componenten veilig op hun plaats hebben. We zijn nu klaar om verder te gaan”, zegt Kendra Short, plaatsvervangend vluchtsysteemmanager voor Europa Clipper bij NASA's Jet Propulsion Laboratory (JPL) in Zuid-Californië.

Jupiter, met zijn magnetisch veld dat 20,000 keer sterker is dan dat van de aarde, herbergt een snel draaiende kern die krachtige stralingsgordels genereert. Deze gordels, zelfs sterker dan de Van Allen-stralingsgordel op aarde, vangen hoogenergetische deeltjes op. Het Europa Clipper-ruimtevaartuig moet bestand zijn tegen constante bombardementen van deze deeltjes, die het potentieel hebben om de elektrische apparatuur aan boord te verstoren.

In plaats van in een parkeerbaan rond Europa te draaien, zal het ruimtevaartuig in een baan om Jupiter zelf draaien. Door weg te gaan van de gasreus en zijn stralingsgordels kan het ruimtevaartuig Europa veilig naderen voor een reeks flybys gedurende de missie. Deze strategische aanpak stelt wetenschappers in staat het raadselachtige oppervlak van de maan nauwkeurig te bestuderen en essentiële gegevens te verzamelen.

De lancering van de Europa Clipper-missie staat gepland voor november 2024. Terwijl NASA pioniert met nieuwe methoden om hemellichamen te verkennen, belooft deze buitengewone missie de geheimen van Europa te ontsluiten en meer inzicht te verschaffen in het potentieel voor buitenaards leven in ons zonnestelsel.

FAQ

1. Waarom heeft NASA een kluis gemaakt voor de Europa Clipper-missie?

NASA heeft een kluis gebouwd om de gevoelige elektronische instrumenten aan boord van het Europa Clipper-ruimtevaartuig te beschermen tegen de extreme stralingsomgeving rondom Jupiter. De kluis reduceert de stralingsniveaus tot aanvaardbare limieten en beschermt zo de elektronica.

2. Welke invloed heeft het magnetische veld van Jupiter op de Europa Clipper-missie?

Het magnetische veld van Jupiter, dat 20,000 keer sterker is dan dat van de aarde, genereert krachtige stralingsgordels. Het ruimtevaartuig moet bestand zijn tegen constante bombardementen van hoogenergetische deeltjes die in deze riemen vastzitten en die elektrische apparatuur kunnen verstoren.

3. Waarom draait het Europa Clipper-ruimtevaartuig in een baan rond Jupiter in plaats van in een parkeerbaan rond Europa te draaien?

In plaats van in een parkeerbaan rond Europa te draaien, draait het ruimtevaartuig rond Jupiter zelf. Door weg te bewegen van Jupiter en zijn stralingsgordels kan het ruimtevaartuig Europa veilig naderen voor nader onderzoek tijdens een reeks flybys in de loop van de missie.

4. Wanneer staat de lancering van de Europa Clipper-missie gepland?

De Europa Clipper-missie staat momenteel gepland voor een lancering in november 2024.