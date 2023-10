NASA stelt ruimtewandeling uit na koelvloeistoflek op het internationale ruimtestation

NASA-functionarissen hebben besloten een van de geplande ruimtewandelingen uit te stellen als reactie op een recent koelvloeistoflek in het Russische deel van het Internationale Ruimtestation (ISS). Oorspronkelijk gepland voor donderdag 19 oktober, zal de ruimtewandeling nu op een later tijdstip in 2023 plaatsvinden, terwijl zowel NASA als de Russische federale ruimtevaartorganisatie Roscosmos de oorzaak van het lek blijven onderzoeken.

Het koelmiddel dat in het ISS wordt gebruikt, is ammoniak, wat extra ontsmettingsprocedures vereist als astronauten in ruimtepakken zich in de buurt bevinden. Het lek in de Russische wetenschapsmodule Nauka vond plaats op 9 oktober, maar stopte dezelfde dag. Dit is de derde keer in het afgelopen jaar dat Russische ISS-apparatuur een ammoniaklek heeft ondervonden.

Roscosmos plant zijn eigen ruimtewandeling op 25 oktober om een ​​13 jaar oude verplaatste radiator op de Rassvet-module nauwkeurig te onderzoeken, die de bron lijkt te zijn van het laatste lek. Hoewel de koelvloeistof niet giftig of gevaarlijk is voor de bemanning, proberen experts te voorkomen dat kleine sporen van de stof interne systemen binnendringen en na verloop van tijd schade aan de apparatuur veroorzaken.

De uitgestelde ruimtewandeling van NASA is gericht op het uitvoeren van kleine onderhoudstaken. Astronauten Loral O'Hara van NASA en Andreas Mogensen van de European Space Agency zullen monsters verzamelen van de buitenkant van het ISS om onder meer naar micro-organismen te zoeken en een high-definition camera te vervangen. De exacte datum voor deze werkzaamheden wordt later bepaald.

Gelukkig zal de tweede door NASA geplande ruimtewandeling, een ruimtewandeling voor uitsluitend vrouwen op 30 oktober, nog steeds doorgaan zoals gepland. O'Hara zal worden vergezeld door NASA-astronaut Jasmin Moghbeli om een ​​defecte elektronicakast te verwijderen en een lager te vervangen dat nodig is voor een van de zonnepanelen van het station.

Volgens Rusland werden de vorige twee ammoniaklekken in het ISS veroorzaakt door micrometeoroïde-inslagen. In december 2022 was het eerste lek zo ernstig dat de bemanning van een Sojoez-ruimtevaartuig moest worden overgeplaatst naar een vervangende Sojoez. Er waren verschillende ruimtevaartuigen nodig om het probleem op te lossen, waardoor de astronauten een jaar in het ISS bleven in plaats van de beoogde zes maanden. In februari 2023 ondervond een Russisch Progress-ruimtevaartuig voor vracht ook zijn eigen ammoniaklek.

