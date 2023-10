SpaceX-raketlancering uitgesteld vanwege slechte weersomstandigheden

NASA en SpaceX hebben aangekondigd dat de lancering van de asteroïde Psyche-missie is uitgesteld vanwege ongunstige weersomstandigheden in het Kennedy Space Center in Florida. De lancering, die oorspronkelijk gepland stond voor donderdag, is verplaatst naar vrijdag 13 oktober om 10:19 uur ET. Live verslaggeving van de lancering zal beschikbaar zijn op verschillende NASA-kanalen, waaronder YouTube en NASA Live.

De missie zal worden uitgevoerd met behulp van de Falcon Heavy-raket met drievoudige booster van SpaceX, die zich momenteel op het lanceerplatform bevindt en klaar is voor de vlucht. Het besluit om de lancering uit te stellen werd genomen nadat NASA had voorspeld dat er donderdag slechts 20% kans was op geschikte weersomstandigheden.

Als de lanceringspoging van vrijdag mislukt, heeft het missieteam tot 25 oktober extra mogelijkheden om het ruimtevaartuig te lanceren. De Psyche-missie markeert NASA's eerste verkenning van een asteroïde met een metalen oppervlak, in plaats van de typische samenstelling van rotsen en ijs. Het ruimtevaartuig zal ongeveer 2.2 miljard kilometer afleggen naar een punt tussen Mars en Jupiter, en zal ongeveer zes jaar nodig hebben om zijn bestemming te bereiken.

Zodra het de asteroïde bereikt, zal het ruimtevaartuig een reeks wetenschappelijke instrumenten inzetten om het 170 kilometer brede hemellichaam te bestuderen. Wetenschappers hopen door deze analyse inzicht te krijgen in de vroege stadia van het zonnestelsel en de vorming van rotsachtige planeten zoals de aarde en Mars.

Bovendien zal de Psyche-missie dienen als NASA's eerste diepe ruimtetest van het Deep Space Optical Communications-systeem. Verwacht wordt dat dit op laser gebaseerde communicatiesysteem transmissies met een hogere bandbreedte mogelijk zal maken voor toekomstige NASA-missies.

In gerelateerd nieuws onthulde NASA onlangs monsters van steen en stof afkomstig van de Bennu-asteroïde, die vorige maand als onderdeel van een afzonderlijke missie naar de aarde werden teruggebracht.

Bronnen: NASA, SpaceX