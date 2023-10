NASA annuleert ruimtewandeling vanwege lekkage ruimtestation

NASA heeft een ruimtewandeling gepland voor donderdag 12 oktober geannuleerd nadat eerder deze week een lek van ammoniakkoelvloeistof werd ontdekt op de Russische Nauka-wetenschapsmodule. Deze voorzorgsmaatregel is genomen om de veiligheid van astronauten en uitrusting op het Internationale Ruimtestation (ISS) te garanderen.

Ambtenaren van NASA hebben verklaard dat technische en vluchtcontroleteams gegevens en videobeelden van het lek beoordelen. Het lek, dat nu is gestopt, werd bevestigd door Roscosmos-vluchtcontrollers en camerabeelden van NASA's externe stations. Bij ruimtewandelingen met drijvende ammoniakvlokken zijn extra stappen nodig om besmetting te voorkomen. De oorzaak van het lek wordt nog onderzocht.

Roscosmos, de Russische ruimtevaartorganisatie, is van plan twee kosmonauten de opdracht te geven de radiator te controleren tijdens een eerder geplande ruimtewandeling op 25 oktober. Zowel NASA als Roscosmos hebben benadrukt dat het lek geen materiële impact heeft gehad op de activiteiten van het ruimtestation.

De annulering van de ruimtewandeling zal klein onderhoud aan het ISS vertragen, evenals tests ter ondersteuning van toekomstige maanverkenning. De ruimtewandeling was bedoeld voor NASA-astronaut Loral O'Hara en astronaut Andreas Mogensen van het European Space Agency om monsters te verzamelen voor analyse. Ze moesten ook een high-definition camera vervangen, die zou laten zien wat er mogelijk zou kunnen zijn met het geplande maanbaanstation genaamd Gateway.

De vertraging heeft ook gevolgen voor een tweede mijlpaal in de Amerikaanse segmentonderhoudsruimtewandeling die later in oktober gepland staat. De ruimtewandeling, met O'Hara en NASA-astronaut Jasmin Moghbeli, zou de tweede volledig vrouwelijke ruimtewandeling in de geschiedenis zijn geweest.

Het lek in de Nauka-koelvloeistof is het derde lek in Russische ISS-apparatuur in het afgelopen jaar. Russische functionarissen hebben gesuggereerd dat de lekken in de Sojoez- en Progress-ruimtevaartuigen waarschijnlijk te wijten waren aan micrometeoroïde-inslagen. Het onderzoek naar het Nauka-lek loopt nog.

Definities:

– Ammoniakkoelvloeistof: een stof die wordt gebruikt om de temperatuur in de koelsystemen van ruimtevaartuigen te regelen.

– International Space Station (ISS): Een ruimtestation dat dient als onderzoekslaboratorium en woonruimte voor astronauten uit verschillende landen.

– Ruimtewandeling: een activiteit waarbij astronauten het ruimtevaartuig verlaten en de ruimte in gaan om taken uit te voeren.

– Radiator: een apparaat dat wordt gebruikt om warmte van het ene medium naar het andere over te dragen.

– Micrometeoroïde-inslagen: botsingen tussen kleine deeltjes in de ruimte en ruimtevaartuigen of andere objecten.

– Roscosmos: de Russische ruimtevaartorganisatie die verantwoordelijk is voor ruimteverkenning en -onderzoek.

