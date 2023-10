NASA Biosignatures IDEAS Lab: Meld je nu aan voor een unieke workshopervaring

NASA's Astrobiologieprogramma biedt wetenschappers van Amerikaanse instellingen een opwindende kans om deel te nemen aan het Biosignatures IDEAS-lab. Deze innovatieve workshop heeft tot doel nieuwe en baanbrekende subsidievoorstellen te ontwikkelen door middel van realtime peer review.

Het Biosignatures IDEAS lab zal bestaan ​​uit een combinatie van virtuele pre-meetings, persoonlijke sessies en virtuele sessies. De persoonlijke sessies vinden plaats van 6 tot 8 februari 2024, terwijl de virtuele sessies plaatsvinden op 16, 23 februari en 1 maart.

Door deel te nemen aan deze workshop krijgen wetenschappers de kans om samen te werken met collega's, waardevolle feedback te ontvangen en hun subsidievoorstellen in realtime te verfijnen. Het uiteindelijke doel is om een ​​reeks voorstellen te ontwikkelen die in aanmerking komen voor financiering via het Exobiology-programma.

Om zich aan te melden voor het Biosignatures IDEAS-lab kunnen geïnteresseerde wetenschappers de officiële website bezoeken op [link om aan te melden]. Hier kunnen zij meer informatie over de workshop vinden en hun aanmelding indienen.

Deze unieke workshopervaring is een uitgelezen kans voor wetenschappers op het gebied van astrobiologie om hun onderzoek naar nieuwe hoogten te tillen. Door deel te nemen aan realtime peer review en samenwerking kunnen deelnemers hun ideeën verfijnen en sterke subsidievoorstellen ontwikkelen die het potentieel hebben om een ​​belangrijke bijdrage aan het veld te leveren.

Mis deze kans niet om deel uit te maken van het NASA Biosignatures IDEAS Lab. Solliciteer nu en breng uw onderzoek naar een hoger niveau!

Definities:

– Biosignaturen: indicatoren van vroeger of huidig ​​leven die in verschillende omgevingen kunnen worden gedetecteerd en bestudeerd.

– IDEEËN: Innovation in Development, Exploration, and Science – een programma dat samenwerking en de ontwikkeling van transformatieve ideeën op het gebied van ruimteverkenning bevordert.

Bronnen:

– NASA Astrobiology Program [geen URL opgegeven]

– Exobiologieprogramma [geen URL opgegeven]