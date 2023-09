Astronaut Frank Rubio vestigt een nieuw Amerikaans uithoudingsrecord met 371 dagen in de ruimte

By

Astronaut Frank Rubio heeft het Amerikaanse uithoudingsrecord op één vlucht verbroken door 371 dagen aan boord van het International Space Station (ISS) door te brengen. Dit overtreft het vorige record van 355 dagen van Mark Vande Hei. Rubio zal samen met de kosmonauten Sergej Prokopjev en Dmitri Petelin op 27 september terugkeren naar de aarde na hun langere verblijf in de ruimte.

Oorspronkelijk gepland om in maart terug te keren, moesten Rubio en zijn bemanningsleden op het ISS blijven vanwege een koelvloeistoflek in hun Sojoez MS-22-veerboot. Het lek, vermoedelijk veroorzaakt door een micrometeoroïde-inslag, dwong de bemanning hun verblijf met zes maanden te verlengen. In februari werd met succes een onbemande vervangende Sojoez gelanceerd om ervoor te zorgen dat het Russische schema voor de rotatie van de bemanning op koers bleef.

Rubio uitte de uitdagingen van het weg zijn van zijn familie tijdens hun mijlpalen, zoals verjaardagen en het feit dat zijn zoon naar de universiteit ging, maar prees zijn vrouw en kinderen omdat ze goed met de situatie omgingen. Ondanks de persoonlijke moeilijkheden concentreerde Rubio zich op zijn werk en maakte hij het beste van de situatie.

Rubio's recordbrekende prestatie brengt hem dichter bij het wereldrecord van kosmonaut Valery Polyakov, die 437 dagen en 18 uur aan boord van het Russische Mir-ruimtestation doorbracht. De volgende bemanning die Rubio en zijn collega's zal vervangen, bestaat uit Oleg Kononenko, Nikolai Chub en NASA-astronaut Loral O'Hara, terwijl Kononenko en Chub van plan zijn een jaar in het ISS door te brengen.

Bron: Associated Press