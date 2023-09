NASA-astronaut Frank Rubio, houder van het Amerikaanse record voor de langste aaneengesloten tijd doorgebracht in de ruimte, keert op 27 september terug naar de aarde en voltooit een missie van meer dan een jaar in het International Space Station (ISS). Rubio was, samen met twee Russische kosmonauten, Sergej Prokopjev en Dmitri Petelin, oorspronkelijk gestrand in een lage baan om de aarde vanwege een koelvloeistoflek tijdens hun geplande rit naar huis, een Sojoez-capsule die in december 2022 bij het ruimtestation was aangemeerd.

Om dit probleem aan te pakken, verlengden zowel NASA als de Russische ruimtevaartorganisatie Roscosmos de expeditie van de bemanning met nog eens zes maanden. Ze stelden vast dat de lekkende capsule niet geschikt was om de bemanning naar huis te brengen, omdat deze het risico op oververhitting met zich meebracht tijdens het terugkeren in de atmosfeer van de aarde. Als gevolg hiervan zal de bemanning naar de aarde terugkeren in een vervangende Sojoez-capsule die leeg naar boven is gestuurd.

Tijdens zijn uitgebreide ruimtemissie bleef Rubio regelmatig in contact met zijn familie en vertrouwde hij op de steun van zijn bemanning. Hij benadrukte het belang van het vinden van een balans tussen werk en ontspanning om zijn geestelijke gezondheid te behouden. Rubio's missie, die in totaal 371 opeenvolgende dagen in de ruimte duurde, brak het vorige Amerikaanse record van astronaut Mark Vande Hei in 2021.

Ondanks de aanhoudende oorlog tussen Rusland en Oekraïne en de geopolitieke spanningen hebben NASA en Roscosmos hun gezamenlijke inspanningen bij het ISS voortgezet. De bemanning nam het nieuws van hun uitgebreide missie goed op, en Joel Montalbano, programmamanager van het ruimtestation van NASA, noemde gekscherend de mogelijkheid om als beloning in een ijsje te vliegen.

Rubio, een arts, zei dat hij de missie niet zou hebben aanvaard als hij had geweten dat deze hem meer dan een jaar bij zijn familie weg zou houden. Hij benutte zijn tijd in de ruimte echter optimaal door onderzoek naar verbranding te doen, deel te nemen aan onderzoeken naar de menselijke gezondheid en tomaten in de ruimte te brengen als onderdeel van zijn favoriete wetenschappelijke experiment.

Om getuige te zijn van het vertrek van Rubio uit het ruimtestation, kunnen kijkers op 27 september afstemmen op NASA TV op de website van het agentschap. Het schip zal het ruimtestationdok naar verwachting om 3 uur ET verlaten, en de verslaggeving van de landing begint om 51 uur ET. .

Bronnen: NASA, Mashable