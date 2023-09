NASA-astronaut Tracy Caldwell Dyson gaat met de Russische bemanning mee op ruimtemissie in 2024

NASA-astronaut Tracy Caldwell Dyson is aangekondigd als onderdeel van de bemanning van de MS-25 Sojoez-ruimtevaartuigmissie, gepland voor lancering in maart 2024. Dit wordt Dysons derde reis naar een baan om de aarde, en zij zal worden vergezeld door Roscosmos-kosmonaut Oleg Novitskiy en Wit-Rusland ruimtevluchtdeelnemer Marina Vasilevskaya. De missie zal zes maanden duren en Dyson keert in de herfst van 2024 terug naar de aarde.

De overeenkomst tussen NASA en Roscosmos maakt geïntegreerde bemanningen mogelijk, waardoor wordt gegarandeerd dat er voldoende opgeleide leden aan boord van het Internationale Ruimtestation (ISS) zijn voor onderhoud en ruimtewandelingen. Het biedt ook noodplannen voor het geval er problemen zijn met het ruimtevaartuig van de bemanning of voor noodsituaties die een vroege terugkeer naar de aarde vereisen.

Dyson's eerdere ruimteexcursies omvatten onder meer een 12-daagse missie op de STS-118 van de space shuttle Endeavour in 2007, evenals een 174-daagse periode als boordwerktuigkundige voor Expeditie 23/24 in 2010. Ze voerde in 2010 ook drie noodruimtewandelingen uit om een defecte pompmodule repareren.

Novitskiy, die al drie keer eerder in de ruimte is geweest, en Vasilevskaya, die de eerste Wit-Rus in de ruimte zal zijn, zullen ook deel uitmaken van de MS-25-missie. Novitskiy heeft 531 dagen in een baan om de aarde gebracht en heeft zelfs deelgenomen aan de opnames van een Russische ruimtefilm genaamd “The Challenge” op het ISS in 2021.

De deelname van bemanningsleden uit verschillende landen onderstreept het belang van internationale samenwerking op het gebied van ruimteverkenning. Nu NASA en Roscosmos hun samenwerking voortzetten, is de missie gericht op het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek en vooruitgang op het ISS.

Bron: NASA, TASS