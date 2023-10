Asteroïde 1998 HH49: een nauwe ontmoeting met NASA's Sentry II-systeem

NASA's Sentry II-systeem volgt ijverig Near-Earth Asteroids (NEA's) om de veiligheid van onze planeet te garanderen. Eén zo'n asteroïde, aangeduid als 1998 HH49, heeft onlangs de aandacht getrokken van NASA's Center for Near-Earth Object Studies (CNEOS).

Dit enorme hemellichaam is ongeveer 600 meter groot en zal naar verwachting op 17 oktober dichtbij de aarde vliegen. Hoewel het op zijn dichtstbijzijnde punt ongeveer 1.17 miljoen kilometer van de aarde verwijderd zal zijn, heeft zijn indrukwekkende snelheid van 53,233 kilometer per uur de belangstelling gewekt. van astronomen.

Deze asteroïde werd oorspronkelijk gespot op 28 april 1998 en opnieuw waargenomen op 1 december 2021 en behoort tot de Apollo-groep. De Apollo-asteroïden zijn vernoemd naar de Apollo-asteroïde uit 1862 en staan ​​bekend om hun neiging om het pad van de aarde te kruisen. De Apollo-klasse was met name verantwoordelijk voor de meteoorexplosie in Tsjeljabinsk in 2013, die in Rusland aanzienlijke schade en verwondingen veroorzaakte.

Hoewel de HH1998 uit 49 vanwege zijn omvang als ‘potentieel gevaarlijk’ is geclassificeerd, voorspelt NASA dat zijn vlucht veilig zal zijn. De aanwezigheid ervan onderstreept echter de onvoorspelbaarheid van het uitgestrekte universum en de cruciale rol van instanties als NASA bij het monitoren van hemelse bedreigingen.

Kortom, NASA's Sentry II-systeem speelt een cruciale rol bij het volgen van Near-Earth-asteroïden zoals HH1998 uit 49 om te anticiperen op potentiële gevaren. Hoewel niet wordt verwacht dat de scheervlucht van deze specifieke asteroïde een bedreiging zal vormen, herinnert de omvang ervan ons aan de noodzaak van constante waakzaamheid bij het waarborgen van de veiligheid van onze planeet.

Bronnen:

– NASA's Centrum voor Near-Earth Object Studies (CNEOS)

– Meteoorexplosie in Tsjeljabinsk in 2013