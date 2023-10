NASA heeft met succes 3D-prints en tests uitgevoerd voor raketmotormondstukken voor ruimtemissies

NASA heeft een belangrijke mijlpaal bereikt op het gebied van additieve productie door met succes een nieuw raketmotormondstuk in 3D te printen en te testen als onderdeel van zijn RAMFIRE-project. RAMFIRE, wat staat voor Reactive Additive Manufacturing for the Fourth Industrial Revolution, wordt gefinancierd door NASA's Space Technology Mission Directorate (STMD). Het project heeft tot doel de additieve productie te bevorderen en nieuwe voortstuwingssystemen te ontwikkelen voor de toekomstige ruimtemissies van NASA.

In samenwerking met materiaalontwikkelaar Elementum 3D hebben NASA-ingenieurs van het Marshall Space Flight Center een lasbaar aluminium gemaakt dat bekend staat als A6061-RAM2. Deze aluminium variant beschikt over de nodige hittebestendige eigenschappen voor gebruik in raketmotoren. Door de spuitmond als één stuk te 3D-printen, wordt de productietijd aanzienlijk verkort in vergelijking met traditioneel vervaardigde spuitmonden, waarvoor tot wel 1,000 afzonderlijk samengevoegde onderdelen nodig kunnen zijn.

Het 3D-geprinte RAMFIRE-mondstuk bevat kleine interne kanalen om het mondstuk tijdens werkzaamheden te koelen en smelten te voorkomen. Het lichtgewicht karakter maakt de productie van zeer sterke componenten mogelijk, waardoor ruimtemissies met zwaardere ladingen mogelijk zijn. Dit is cruciaal voor NASA's Moon to Mars-initiatief, dat tot doel heeft een langdurige menselijke aanwezigheid op de maan te vestigen en uiteindelijk menselijke missies naar Mars te sturen.

Het RAMFIRE-mondstuk heeft strenge heetvuurtests ondergaan, inclusief verschillende brandstofconfiguraties, in Marshall's East Test Area. De tests hebben aangetoond dat het 3D-geprinte mondstuk effectief kan werken in veeleisende omgevingen in de ruimte en bestand is tegen thermische, structurele en drukbelastingen. Het mondstuk wordt ook gedeeld met commerciële belanghebbenden en de academische wereld, waarbij lucht- en ruimtevaartbedrijven de nieuwe aluminiumlegering en het 3D-printproces voor verschillende toepassingen evalueren.

Deze prestatie van NASA toont het toenemende gebruik van additive manufacturing bij de productie van raketmotoronderdelen. Andere bedrijven, zoals AMCM en Agile Space Industries, maken ook gebruik van 3D-printtechnologieën om verbrandingskamers en kritische raketonderdelen te vervaardigen. Deze vooruitgang op het gebied van additieve productie is cruciaal voor de toekomst van de ruimteverkenning en de ontwikkeling van geavanceerde voortstuwingssystemen.

