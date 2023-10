Onderzoek naar nanocarriers onthult hoge prevalentie van antilichamen tegen polyethyleenglycol (PEG) onder de Duitse bevolking

Een recent onderzoek uitgevoerd door onderzoekers van het Max Planck Instituut voor Polymeeronderzoek heeft licht geworpen op de prevalentie van antilichamen tegen polyethyleenglycol (PEG) onder de Duitse bevolking. PEG is een veel voorkomende stof die wordt gebruikt in cosmetica, voedsel en medicijnen. De aanwezigheid van antilichamen tegen PEG kan de effectiviteit van medische therapieën waarbij gebruik wordt gemaakt van nanodragers aanzienlijk beïnvloeden.

De onderzoekers wilden onderzoeken in hoeverre antilichamen tegen PEG al aanwezig zijn in de Duitse samenleving en hoe deze het gebruik van nanodragers bij medische behandelingen kunnen beïnvloeden. Antilichamen worden doorgaans geproduceerd door het immuunsysteem om virale infecties te bestrijden. Er is echter ontdekt dat er ook antilichamen kunnen ontstaan ​​tegen PEG, een molecuul met een relatief eenvoudige structuur.

PEG wordt in de geneeskunde gebruikt als beschermende coating voor medicijndragers van nanogrootte, waardoor de circulatietijd ervan in de bloedbaan wordt verbeterd. Dit is met name relevant voor de ontwikkeling van nanodragers in kankertherapieën. Uit het onderzoek bleek echter dat antilichamen tegen PEG zich hechten aan de gecoate nanodragers, waardoor ze zichtbaar worden voor het immuunsysteem en hun therapeutische effecten worden belemmerd.

Het onderzoeksteam onderzocht in 500 ruim 2019 bloedmonsters van patiënten. Ze ontdekten dat in 83% van de monsters PEG-antilichamen detecteerbaar waren. Interessant genoeg bleek de concentratie van deze antilichamen omgekeerd evenredig te zijn met de leeftijd van de geteste individuen, wat suggereert dat de prevalentie van antilichamen kan worden beïnvloed door de recente toename in PEG-gebruik en de variatie van het immuunsysteem met de leeftijd.

De bevindingen van deze studie hebben aanzienlijke implicaties voor toekomstige medische therapieën waarbij gebruik wordt gemaakt van nanodragers. De onderzoekers zijn van mening dat therapieën mogelijk moeten worden aangepast om rekening te houden met de reactie van het immuunsysteem op PEG-antilichamen. Mogelijke aanpassingen kunnen bestaan ​​uit het vervangen van PEG door alternatieve stoffen of het individualiseren van de hoeveelheid actief ingrediënt op basis van de antilichaamconcentratie in het bloed van een patiënt.

Verder onderzoek is gepland om te onderzoeken hoe nanocarriertherapieën kunnen worden aangepast om de uitdagingen van antilichamen tegen PEG te overwinnen. Het doel is om innovatieve benaderingen te ontwikkelen die de effectieve toediening van medicijnen bij medische behandelingen garanderen.

Over het geheel genomen benadrukt deze studie het belang van het begrijpen van de prevalentie en impact van antilichamen tegen PEG bij de ontwikkeling van nanodragers voor medische therapieën. Door deze uitdagingen aan te pakken, kunnen onderzoekers de werkzaamheid en veiligheid van op nanodragers gebaseerde behandelingen verbeteren en mogelijk een revolutie teweegbrengen in de gezondheidszorgresultaten.

Bronnen:

– Horizonnen op nanoschaal (2023). DOI: 10.1039/D3NH00198A

– Max Planck-vereniging