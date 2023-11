Nieuw inzicht: hoe de cellulaire structuur reageert op externe druk

Onderzoekers van het National Institute for Materials Science in Tsukuba, Japan, hebben een innovatieve techniek gebruikt om te bestuderen hoe levende cellen reageren op externe mechanische druk. Door kracht uit te oefenen met behulp van sondes van nanoformaat via atoomkrachtmicroscopie, konden de wetenschappers in kaart brengen hoe deze kracht over het cellulaire oppervlak en door de cel wordt verdeeld.

Het team gebruikte machine learning om de in het onderzoek gemeten krachten te analyseren en te modelleren. Bovendien werden fixatie- en kleuringstechnieken gebruikt om de impact van krachtvervorming op de interne structuren van de cel te beoordelen, met name op de microtubuli en actinefilamenten die het ‘skelet’ vormen.

Cellen beschikken over het vermogen zich aan te passen aan verschillende chemische en mechanische stimuli uit hun omgeving. Dr. Jun Nakanishi, de leider van de Mechanobiology Group van het National Institute for Materials Science, legt uit dat cellen, om de celintegriteit en een goede gezondheid te behouden, snelle feedbackmechanismen gebruiken om zich aan deze stimuli aan te passen. Het falen van deze cellulaire respons is echter in verband gebracht met verschillende aandoeningen, waaronder diabetes, de ziekte van Parkinson, hartaanvallen en kanker.

Eerdere onderzoeken naar cellulaire reacties waren beperkt vanwege de gebruikte technieken, waarbij vaak werd vereist dat de cellen werden uitgerust met sensoren, waardoor metingen beperkt bleven tot slechts een deel van de respons. De onderzoekers in dit onderzoek gebruikten op innovatieve wijze een sonde op nanoschaal om de krachtverdeling over een hele cel met nanometerresolutie in kaart te brengen.

Uit het onderzoek bleek dat trek- en drukkrachten worden verdeeld over actinevezels en microtubuli in de cel om hun vorm te behouden, vergelijkbaar met hoe stokken en touwen functioneren in een kampeertent. De onderzoekers ontdekten ook dat de kern een rol speelt bij het tegengaan van externe krachten wanneer de functie van actinevezels is uitgeschakeld, wat het belang van de interne structuur van de kern bij de cellulaire stressreactie benadrukt.

Interessant genoeg vergeleek de studie de reacties van gezonde cellen met kankercellen. Kankercellen vertoonden een grotere veerkracht tegen externe compressie vergeleken met gezonde cellen en hadden minder kans om celdood als reactie te activeren.

De bevindingen vergroten niet alleen ons begrip van de complexe intracellulaire mechanica die betrokken is bij stressreacties, maar bieden ook de mogelijkheid om een ​​diagnostisch hulpmiddel te ontwikkelen voor het onderscheiden van gezonde en kankercellen op basis van cellulaire mechanica. Momenteel vertrouwen ziekenhuizen op het evalueren van kenmerken zoals grootte, vorm en structuur voor de diagnose van kanker, wat niet altijd voldoende informatie oplevert.

Dr. Han Zhang, senior onderzoeker van de Electron Microscopy Group van het National Institute for Materials Science, suggereert dat het meten van de krachtverdeling de diagnostische nauwkeurigheid aanzienlijk zou kunnen verbeteren, wat een alternatieve methode zou bieden voor het beoordelen van de celcondities.

FAQ

Vraag: Hoe bestudeerden de onderzoekers cellulaire reacties op externe druk?

A: De onderzoekers gebruikten een techniek genaamd atomaire krachtmicroscopie, waarbij gebruik wordt gemaakt van sondes van nanoformaat om kracht uit te oefenen op het oppervlak van cellen.

Vraag: Wat heeft het onderzoek onthuld over de cellulaire stressreactie?

A: Uit het onderzoek is gebleken dat trek- en drukkrachten worden verdeeld over actinevezels en microtubuli in de cel om zijn vorm te behouden.

Vraag: Hoe verschilden kankercellen in hun reactie op externe compressie?

A: Kankercellen vertoonden een grotere veerkracht tegen externe compressie vergeleken met gezonde cellen en hadden minder kans om celdood als reactie te activeren.

Vraag: Hoe kan dit onderzoek de diagnose van kanker beïnvloeden?

A: De bevindingen suggereren dat het meten van de krachtverdeling in cellen een nieuw diagnostisch hulpmiddel zou kunnen zijn voor het onderscheiden van gezonde en kankercellen, waardoor de diagnostische nauwkeurigheid mogelijk zou worden verbeterd.