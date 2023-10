De met elkaar verweven geschiedenis van Neanderthaler en Homo sapiens: inzichten uit DNA-analyse

Een recent onderzoek uitgevoerd door onderzoekers van de Universiteit van Genève (UNIGE) biedt nieuwe inzichten in de verspreiding van Neanderthaler DNA in de huidige Homo sapiens. De studie, gepubliceerd in het tijdschrift Science Advances, onderzoekt hoe het DNA van Neanderthalers in de loop van de afgelopen 40,000 jaar in het Homo sapiens-genoom is verspreid.

Het onderzoek onthult subtiele variaties in de aanwezigheid van Neanderthaler-DNA over verschillende tijdsperioden en geografische regio’s, en werpt licht op de met elkaar verweven geschiedenis van deze twee soorten. Het is al lang bekend dat Neanderthalers en Homo sapiens zich met elkaar kruisten, wat resulteerde in ongeveer twee procent van het DNA van Neanderthaler-oorsprong in de genomen van de huidige Indo-Aziaten.

Uit het onderzoek blijkt echter dat dit percentage niet consistent is in heel Eurazië. Neanderthaler-DNA is iets overvloediger aanwezig in Aziatische genomen dan in Europese. Eén verklaring is dat verschillende effecten van natuurlijke selectie op genen van Neanderthaler-oorsprong deze verschillen tussen Aziatische en Europese populaties kunnen hebben veroorzaakt.

Een andere theorie voorgesteld door de UNIGE-wetenschappers suggereert dat migratiestromen een sleutelfactor kunnen zijn in de verspreiding van Neanderthaler DNA. Wanneer een migrerende bevolking zich vermengt met een lokale bevolking, neigt het DNA van de lokale bevolking toe te nemen in verhouding tot de afstand tot het punt van herkomst van de migrerende groep.

Om deze theorie te testen, gebruikten de onderzoekers een database met meer dan 4,000 genomen van individuen uit Eurazië die 40,000 jaar oud zijn. Hun statistische bevindingen geven aan dat Europese paleolithische jager-verzamelaars een iets groter aandeel Neanderthaler-DNA hadden vergeleken met hun Aziatische tegenhangers. Tijdens de neolithische transitie (10,000 naar 5,000 jaar geleden) was er echter een vermindering van het aandeel Neanderthaler-DNA in Europese genomen, wat resulteerde in een iets lager percentage dan in Aziatische populaties.

De komst van de eerste boeren uit Anatolië en de Egeïsche regio in deze periode, die minder Neanderthaler-DNA bij zich hadden, verwaterde de concentratie van Neanderthaler-DNA in Europa verder. Deze bevindingen bieden waardevolle inzichten in de evolutionaire reis en het hybridisatieproces van deze twee soorten.

Concluderend stelt de integratie van oud genoomonderzoek en archeologische gegevens ons in staat de complexe geschiedenis van Neanderthalers en Homo sapiens te ontrafelen. Deze studie dient als referentie voor toekomstige studies en kan helpen bij het identificeren van genetische profielen die afwijken van het gemiddelde, waardoor mogelijk voordelige of nadelige effecten aan het licht komen.

Bronnen:

- Origineel artikel: Wetenschap Advances

– Universiteit van Genève: www.unige.ch/en/about/meer-over-unige/