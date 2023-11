De mysterieuze kloof: atmosferisch verlies en de ontbrekende planeten

Een baanbrekend onderzoek waarbij gebruik is gemaakt van gegevens van NASA's gepensioneerde Kepler-ruimtetelescoop heeft licht geworpen op een van de meest intrigerende mysteries van het universum: de afwezigheid van exoplaneten die 1.5 tot 2 keer zo groot zijn als de aarde. Onder leiding van Jessie Christiansen van Caltech/IPAC onderzoekt het onderzoek de redenen achter deze bijzondere kloof en onthult een onverwachte boosdoener: atmosferisch verlies.

“Exoplaneetwetenschappers hebben nu genoeg gegevens om te zeggen dat deze kloof geen toevalstreffer is. Er is iets aan de hand dat planeten verhindert deze omvang te bereiken en/of te behouden”, legt Christiansen uit.

De studie stelt twee belangrijke mechanismen voor die verantwoordelijk zijn voor dit atmosferische verlies: door de kern aangedreven massaverlies en fotoverdamping. Kern-aangedreven massaverlies treedt op wanneer de hete kern van een planeet in de loop van de tijd geleidelijk zijn atmosfeer wegduwt. Aan de andere kant houdt fotoverdamping in dat de intense straling van de gastster van een planeet de atmosfeer wegneemt, vergelijkbaar met een kosmische föhn die een ijsblokje smelt.

Om deze mechanismen te onderzoeken concentreerde Christiansens team zich op de sterrenhopen Praesepe en Hyades, die in kosmische termen bekend staan ​​om hun relatieve jeugd. In deze clusters had bijna 100% van de sterren nog steeds sub-Neptunus-planeten of planeetkandidaten in een baan om hen heen, terwijl oudere sterrenhopen slechts 25% retentiepercentage vertoonden voor sub-Neptunus-planeten. Deze bevindingen zijn in tegenspraak met eerdere aannames dat fotoverdamping een belangrijke rol speelde in de evolutie van exoplaneten.

De resultaten suggereren sterk dat door de kern aangedreven massaverlies de belangrijkste oorzaak is van de waargenomen groottekloof. Voorheen geloofden astronomen dat atmosferisch verlies voornamelijk plaatsvond door fotoverdamping in de vroege stadia van de evolutie van exoplaneten. De opmerkelijke atmosferische retentie in jongere sterrenhopen als Praesepe en Hyades onthult een ander verhaal.

Hoewel deze studie een belangrijke stap voorwaarts betekent in ons begrip van exoplaneten, is het slechts een stukje van een grotere kosmische puzzel. Christiansen benadrukt dat lopend onderzoek en toekomstige studies deze bevindingen zullen blijven onderzoeken en testen, waardoor meer inzichten in de mysteries van het universum zullen worden onthuld.

Veel gestelde vragen (FAQ)

1. Wat is de Kepler-ruimtetelescoop?

De Kepler-ruimtetelescoop was een NASA-missie ontworpen om exoplaneten te ontdekken, planeten die rond sterren buiten ons zonnestelsel draaien. Het werkte van 2009 tot 2018 en leverde cruciale gegevens op voor het begrijpen van de kenmerken en verspreiding van exoplaneten.

2. Wat is atmosferisch verlies?

Atmosferisch verlies verwijst naar het proces waarbij een planeet in de loop van de tijd zijn atmosfeer verliest. Dit kan gebeuren als gevolg van verschillende factoren, zoals straling van de kern van de planeet of intense straling van de gastster.

3. Wat zijn sub-Neptunussen?

Sub-Neptunussen zijn een soort exoplaneten die kleiner zijn dan Neptunus, maar groter dan de aarde. Ze worden gekenmerkt door hun gasvormige samenstelling en worden vaak aangetroffen in de bewoonbare zones van hun gaststerren.

4. Wat is het verschil tussen kernaangedreven massaverlies en fotoverdamping?

Kern-aangedreven massaverlies treedt op wanneer de hete kern van een planeet in de loop van de tijd geleidelijk zijn atmosfeer wegduwt. Fotoverdamping daarentegen is het proces waarbij de atmosfeer van een planeet wordt weggenomen door de intense straling van zijn gastster.

