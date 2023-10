Wetenschappers ontdekken hoe de edelmetalen van de aarde dicht bij het oppervlak blijven

Wetenschappers hebben de reden ontdekt waarom kostbare metalen zoals goud, platina en palladium dichtbij het aardoppervlak worden aangetroffen, ondanks dat hun dichtheid erop wijst dat ze tot in de kern hadden moeten zinken. Onderzoekers hebben ontdekt dat deze metalen vast kwamen te zitten in halfgesmolten gesteente nadat enorme ruimterotsen op de aarde waren gebotst. De aanwezigheid van deze edelmetalen nabij het oppervlak heeft wetenschappers lange tijd verbijsterd, maar er wordt aangenomen dat ze kort na de vorming van de planeet op aarde zijn geland tijdens inslagen met grote ruimterotsen. Maar in plaats van naar de kern te zinken, sijpelden deze metalen door de mantel en kwamen vast te zitten in het stollend gesteente, waardoor ze dicht bij het oppervlak konden blijven.

In een recente studie simuleerden wetenschappers oude inslagen op de vroege aarde om te begrijpen waarom deze kostbare metalen niet naar de kern zonken. Ze ontdekten dat toen een enorme ruimtesteen, mogelijk zo groot als de maan, in botsing kwam met de aarde, er een oceaan van gesmolten magma ontstond die de mantel binnendrong. Onder deze magma-oceaan bevond zich een gebied met half gesmolten, half vast gesteente. De metalen uit het botslichaam doordrongen geleidelijk dit halfgesmolten gebied en vermengden zich met de mantel. In plaats van rechtstreeks naar de kern te zinken, stolde de met metaal doordrenkte mantel, waardoor onderweg fragmenten van metaal werden gevangen.

Gedurende miljarden jaren brachten het karnen en de convectie in de mantel deze metalen dichter bij de korst, waardoor ze toegankelijk werden voor mijnbouwactiviteiten. Deze ontdekking werpt licht op de oorsprong en overvloed van edelmetalen op aarde en legt uit hoe ze aan de oppervlakte terecht zijn gekomen. Bovendien is het mogelijk dat deze metaalrijke gebieden in de mantel vandaag de dag nog steeds zichtbaar zijn in seismische beelden van het binnenste van de aarde.

Verder onderzoek zou het simuleren van vergelijkbare effecten op andere aardse planeten zoals Mars of Venus kunnen inhouden om te begrijpen hoe dit proces op verschillende werelden zou werken. Deze studie biedt waardevolle inzichten in de geologische processen die onze planeet hebben gevormd en de distributie van edele metalen.

