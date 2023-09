Mysterieuze ultrahoge energiebron onderzocht door astronomen

Een team van astronomen van de Universiteit van Maryland en de Michigan Technological University heeft een onderzoek uitgevoerd naar een mysterieuze bron van gammastraling met ultrahoge energie, bekend als LHAASO J2108+5157. Deze bronnen van gammastraling met fotonenergieën van meer dan 0.1 PeV worden geclassificeerd als bronnen van gammastraling met ultrahoge energie (UHE). De ware aard van deze bronnen is nog niet goed begrepen, dus astronomen zijn voortdurend op zoek naar nieuwe objecten van dit type om er meer over te weten te komen.

Het team onder leiding van Sajan Kumar van de Universiteit van Maryland concentreerde hun onderzoek op LHAASO J2108+5157, een puntachtige bron geassocieerd met een moleculaire wolk op ongeveer 10,700 lichtjaar afstand. Eerdere waarnemingen hadden geen röntgen-tegenhangers van deze bron geïdentificeerd, waardoor het moeilijk werd om de oorsprong van de gammastraling-emissies te bepalen. Kumars team gebruikte het Very Energetic Radiation Imaging Telescope Array System (VERITAS) en het High-Altitude Water Cherenkov Observatory (HAWC) om LHAASO J2108+5157 te observeren en meer informatie te verzamelen over de UHE-gammastraling.

Bij de waarnemingen werd geen enkele significante emissie aangetroffen nabij de positie van LHAASO J2108+5157. Spectrale analyse van het gebied rond de bron gaf aan dat de emissie consistent is met eerdere studies en waarschijnlijk een leptonische oorsprong heeft. De ontdekking van een nieuwe moleculaire wolk in de buurt van LHAASO J2108+5157 biedt echter aanvullend inzicht in de oorsprong van de waargenomen gammastraling. De astronomen concludeerden dat het waarschijnlijker is dat de gammastraling via het hadronische kanaal wordt geproduceerd, waarbij de moleculaire wolk het belangrijkste doelwit is voor de kosmische stralingsdeeltjes die worden versneld door niet-geïdentificeerde PeVatrons.

Verdere observaties en analyses zijn nodig om de aard van LHAASO J2108+5157 volledig te begrijpen. De onderzoekers suggereren dat toekomstige observaties door de Cherenkov Telescope Array (CTA) en analyse in de röntgenband nodig zijn om meer inzicht te verschaffen in deze mysterieuze ultrahoge energiebron.

Bron: Sajan Kumar et al., VERITAS- en HAWC-waarnemingen van niet-geïdentificeerde bron LHAASO J2108+5157, arXiv (2023).

Sajan Kumar et al, VERITAS- en HAWC-waarnemingen van niet-geïdentificeerde bron LHAASO J2108+5157, arXiv (2023). DOI: 10.48550/arxiv.2309.00089

