Hoogenergetische elektronen uit de magnetostaart van de aarde kunnen water op de maan creëren

Wetenschappers hebben ontdekt dat hoogenergetische elektronen in het plasma rondom de aarde water op de maan creëren. Deze nieuwe bevinding zou waardevol inzicht kunnen verschaffen in de verdeling van water over het maanoppervlak, vooral in permanent beschaduwde gebieden die nooit zonlicht ontvangen. Het begrijpen van de waterverdeling op de maan is cruciaal voor het bestuderen van de evolutie ervan en het plannen van toekomstige bemande missies. Water kan door astronauten worden geoogst voor levensonderhoud en kan ook worden omgezet in brandstof voor verdere verkenning van de ruimte.

Het onderzoek, geleid door wetenschapper Shuai Li van de Universiteit van Hawaï in Mānoa, verbindt watervorming op de maan met de magnetische bel van de aarde, bekend als de magnetosfeer. De magnetosfeer fungeert als een schild en beschermt de aarde tegen hoogenergetische deeltjes in de zonnewind. Wanneer de zonnewind in wisselwerking staat met de magnetosfeer, ontstaat er een lange magnetische staart aan de nachtzijde van de aarde, de magnetostaart genoemd. Binnen deze magnetostaart vormen hoogenergetische elektronen en ionen een plasmablad.

Terwijl de maan in een baan om de aarde draait, passeert hij deze magnetostaart, die hem beschermt tegen geladen deeltjes en toch licht het maanoppervlak laat bereiken. Uit eerder onderzoek is gebleken dat wanneer de maan zich buiten de magnetotail bevindt, deze wordt gebombardeerd door zonnewind en er kleine hoeveelheden water ontstaan. Er werd echter verwacht dat de watervorming binnen de magnetostaart aanzienlijk zou afnemen als gevolg van de afwezigheid van zonnewindprotonen.

Met behulp van gegevens verzameld door de Moon Mineralogy Mapper van het ruimtevaartuig Chandrayaan 1 ontdekten Li en zijn team dat de watervorming in de magnetotail van de aarde vergelijkbaar is met die wanneer de maan zich buiten de magnetotail bevindt. Het suggereert dat er binnen de magnetostaart nog meer processen of waterbronnen zijn die niet direct verband houden met de implantatie van zonnewind. Het team ontdekte dat hoogenergetische elektronen in de magnetostaart vergelijkbare effecten produceren als ionen in de zonnewind.

Deze bevinding ondersteunt eerder onderzoek van Li waaruit bleek dat zuurstof in de magnetostaart ijzer in de poolgebieden van de maan doet roesten. Het benadrukt de diepe verbinding tussen de aarde en de maan. Het team zal doorgaan met het onderzoeken van de plasmaomgeving rond de maan en het bestuderen van het watergehalte aan de maanpolen tijdens verschillende fasen van de passage van de maan door de magnetotail.

Dit onderzoek is essentieel als onderdeel van het Artemis-programma, dat tot doel heeft om tegen 2026 mensen naar de maan terug te brengen. De gedane ontdekkingen zullen bijdragen aan een betere planning en voorbereiding voor uitgebreide missies naar het maanoppervlak en daarbuiten.

Bron:

– Space.com (origineel artikel)