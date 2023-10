De fluitende geluiden van de magnetosfeer van Mercurius

Wetenschappers hebben een intrigerende ontdekking gedaan over het magnetische veld van Mercurius door naar de geluiden van de planeet te luisteren, vergelijkbaar met het luisteren naar muziek. De “fluitende geluiden” die vanuit de magnetosfeer van Mercurius werden gehoord, werden voor het eerst geïdentificeerd door Mitsunori Ozaki van de Kanazawa Universiteit en een team van wetenschappers uit Japan en Frankrijk.

Vroeger geloofde men dat Mercurius een zwak magnetisch veld had. Deze “fluitende” geluiden geven echter aan dat het magnetische veld van de planeet inderdaad sterk is. Ondanks dat het een rotsachtige planeet is zonder een substantiële atmosfeer en dicht bij de intense zonnestraling en zonnewind van de zon ligt, vertoont de magnetosfeer van Mercurius interessante verschijnselen.

Het ontbreken van bepaalde kenmerken op andere planeten, zoals een dikke atmosfeer die zuurstof bevat of een stralingsgordel, roept vragen op over het bestaan ​​van aurorae rond Mercurius. Wetenschappers zijn vooral geïnteresseerd in het begrijpen hoe deze aurora's kunnen optreden als er geen atmosfeer van betekenis is.

Onderzoek naar de magnetische omgeving van Mercurius is beperkt gebleven vanwege het gebrek aan ruimtemissies gewijd aan het bestuderen van de planeet. NASA's ruimtesonde Mariner 10 uit de jaren zeventig en de lopende Mercury BepiColombo-missie, gelanceerd in 1970, hebben waardevolle gegevens opgeleverd. Het MIO-instrument, onderdeel van de BepiColombo-missie, is speciaal ontworpen om de magnetosfeer van Mercurius te bestuderen.

Gegevens verzameld tussen 2021 en 2022 met behulp van het MIO-instrument hebben duidelijk bewijs opgeleverd van “whistler-modusgolven” in de magnetosfeer van Mercurius. Dit fenomeen heeft de nieuwsgierigheid van wetenschappers gewekt naar mogelijke overeenkomsten tussen de aarde en Mercurius in termen van door elektronen aangedreven koor, een ander intrigerend fenomeen.

De recente bevindingen, gepubliceerd in het tijdschrift Nature Astronomy, werpen licht op de raadselachtige geluiden die door de magnetosfeer van Mercurius worden uitgezonden. Ze dragen bij aan een beter begrip van de magnetische omgeving van Mercurius en bieden inzicht in de complexe interacties tussen planetaire magnetische velden en de zonnewind.

Bronnen:

– Natuurastronomie (tijdschrift)