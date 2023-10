Snelle stralingsexplosies verbonden met sterbevingen op neutronensterren, suggereert nieuw onderzoek

By

Een recent onderzoek uitgevoerd door de Universiteit van Tokio heeft licht geworpen op de mysterieuze oorsprong van Fast Radio Bursts (FRB's), dit zijn snelle stralingsstoten die over de aarde razen. FRB's zijn onzichtbaar voor het menselijk oog, maar kunnen worden gedetecteerd door radiotelescopen. Ze zijn extreem krachtig en kunnen een heel sterrenstelsel overtreffen. Hun bron blijft echter onbekend.

Neutronensterren, of ‘dode sterren’, komen naar voren als potentiële verdachten voor de oorzaak van FRB’s. Neutronensterren worden gevormd wanneer massieve sterren supernova-explosies ondergaan en instorten, waarbij een dichte kern achterblijft. Deze stellaire overblijfselen hebben ongelooflijk sterke magnetische velden en kunnen tot 700 keer per seconde roteren.

Het nieuwe onderzoek toont aan dat sterbevingen op het oppervlak van neutronensterren verantwoordelijk kunnen zijn voor FRB’s. Een sterbeving is een plotselinge verschuiving die plaatsvindt op het oppervlak van een neutronenster, vergelijkbaar met een aardbeving op aarde. De verdraaiing van de sterke magnetische velden op de ster kan mogelijk stress veroorzaken die tot een sterbeving leidt.

Door de timing en emissie-energieën van zich herhalende FRB-uitbarstingen te analyseren, ontdekten onderzoekers verschillende overeenkomsten tussen FRB's en aardbevingen. Deze overeenkomsten omvatten onder meer de waarschijnlijkheid dat er naschokken optreden, dat het aantal naschokken in de loop van de tijd afneemt en dat het aantal naschokken constant blijft, zelfs als de gemiddelde snelheid van FRB-aardbevingsactiviteit aanzienlijk verandert.

Deze bevindingen suggereren dat neutronensterren een stevige korst hebben die, wanneer verstoord door sterbevingen, een enorme hoeveelheid energie vrijgeeft in de vorm van FRB’s. Verdere analyse van nieuwe FRB-gegevens is nodig om deze theorie volledig te bevestigen en meer inzicht te krijgen in de fundamentele wetten van de kernfysica.

