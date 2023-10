Luide knal in Melbourne vermoedelijk het binnendringen van meteorieten in de atmosfeer

Samenvatting: Een luide en mysterieuze knal die inwoners van een buitenwijk van Melbourne schokte, wordt vermoedelijk veroorzaakt door een meteoriet die de atmosfeer van de aarde binnendringt. Het incident, dat plaatsvond in Doreen, was voor veel lokale bewoners aanleiding om video's te maken en hun ervaringen op sociale media te delen. Hoewel sommigen speculeerden over een astronomische gebeurtenis, hebben de autoriteiten nog geen commentaar gegeven op de oorsprong ervan. Wetenschappelijk expert Dr. Gail Isles van de RMIT Universiteit suggereerde dat het een meteoor zou kunnen zijn, mogelijk geassocieerd met de aanhoudende Perseïden-meteorenregen. Ze noemde echter ook de mogelijkheid dat het een fragment zou zijn van een navigatiesatellietraket die werd gelanceerd vanaf het Russische Plesetsk Cosmodrome. Bij een soortgelijk incident in augustus waren inwoners van Victoria getuige van een lichtbal aan de nachtelijke hemel en hoorden ze een luide knal, die later door de Australische ruimtevaartorganisatie werd bevestigd als ruimteschroot van een Russische Sojoez-2-raket.

De inwoners van Doreen, een buitenwijk van Melbourne, werden verrast door een plotseling explosieachtig geluid dat zich woensdag rond 9 uur voordeed. Video's gemaakt door bewoners lieten een lichtflits zien, gevolgd door een hard geluid, dat leek op een explosie. Er ontstonden speculaties op sociale-mediaplatforms toen bewoners hun ervaringen deelden en de oorzaak van de enorme explosie in twijfel trokken.

Hoewel de autoriteiten nog geen verklaring hebben gegeven, suggereerde Dr. Gail Isles, een wetenschappelijk expert van de RMIT University, dat het geluid toegeschreven zou kunnen worden aan een meteoor die de atmosfeer van de aarde binnendringt. Ze koppelde het aan de aanhoudende Perseïden-meteorenregen, die komend weekend zijn hoogtepunt zal bereiken. Dr. Isles erkende echter ook de mogelijkheid dat de hausse veroorzaakt zou kunnen zijn door een fragment van een navigatiesatellietraket gelanceerd vanaf het Russische Plesetsk Cosmodrome.

Dit is niet de eerste keer dat een dergelijk incident zich voordoet in Victoria. Bij een eerdere gebeurtenis in augustus waren bewoners getuige van een bal van licht die door de nachtelijke hemel trok, vergezeld van een luide knal. Later werd door de Australische ruimtevaartorganisatie bevestigd dat de gebeurtenis werd veroorzaakt door ruimteschroot van een Russische Sojoez-2-raket die opnieuw de atmosfeer van de aarde binnendrong.

Bronnen:

– Onafhankelijk (bronartikel)