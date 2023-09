De mysterieuze flitsen in de wolken van Venus kunnen opbrandende meteoren zijn

Onderzoekers hebben zich lange tijd verbaasd over de mysterieuze lichtflitsen die af en toe de wolken van Venus verlichten. Eerder werd gedacht dat het bliksem was, maar een nieuwe studie gepubliceerd in de Journal of Geophysical Research: Planets suggereert een alternatieve verklaring. De studie suggereert dat deze raadselachtige lichten in feite meteoren zijn die opbranden in de atmosfeer van Venus.

Hoewel NASA eerder had gesuggereerd dat Venus mogelijk meer bliksem heeft dan de aarde, merkt het onderzoek op dat de aanwezigheid van bliksem op Venus nog steeds een onderwerp van discussie is. Bliksem op aarde wordt gemonitord door natuurlijke radiogolven te detecteren, en eerdere missies naar Venus hebben signalen gedetecteerd waarvan wordt aangenomen dat het bliksem is. Recentere missies zoals Cassini en Parker Solar van NASA slaagden er echter niet in radiosignalen van bliksem te vinden.

In plaats van bliksem speculeren onderzoekers nu dat de flitsen die worden waargenomen in de wervelende wolken van Venus het gevolg kunnen zijn van meteoren die uiteenvallen in de vijandige atmosfeer van de planeet. Venus heeft een ongelooflijk barre omgeving, met extreme temperaturen en een dikke, giftige atmosfeer gevuld met superkritische koolstofdioxide- en zwavelzuurwolken.

Door het aantal waargenomen flitsen bij het Steward Observatory en de Japanse Akatsuki-orbiter te tellen, schatten onderzoekers dat er jaarlijks tussen de 10,000 en 100,000 flitsen plaatsvinden. De onderzoekers stellen voor dat deze flitsen lijken op potentiële meteoorinslagen. De unieke samenstelling van de atmosfeer van Venus kan ervoor zorgen dat de vuurballen van deze inslagen helder genoeg branden om te worden gedetecteerd.

Het begrijpen van deze verschijnselen is cruciaal voor het plannen van toekomstige missies naar Venus, vooral in het licht van recent bewijsmateriaal dat mogelijke vulkanische activiteit op het oppervlak van de planeet suggereert. Als blikseminslagen een probleem vormen, zou bescherming nodig zijn voor sondes die proberen op Venus te landen of voor sondes die gedurende langere tijd in de dichte atmosfeer zweven.

Concluderend biedt de ontdekking dat de mysterieuze flitsen in de wolken van Venus mogelijk opbrandende meteoren zijn, waardevolle inzichten voor toekomstige missies naar de planeet. Hoewel de aanwezigheid van bliksem onzeker blijft, biedt de mogelijkheid van meteoren alternatieve verklaringen voor deze intrigerende verschijnselen.

Bronnen:

– Tijdschrift voor geofysisch onderzoek: planeten