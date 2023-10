Mysterieuze explosie van radiogolven gedetecteerd vanaf 8 miljard jaar geleden

Astronomen hebben een intrigerende ontdekking gedaan: ze hebben een snelle radioflits (FRB) gedetecteerd die maar liefst 8 miljard jaar heeft geduurd om de aarde te bereiken. FRB's zijn intense uitbarstingen van radiogolven die slechts milliseconden duren, en hun oorsprong blijft onbekend. Sinds de eerste FRB in 2007 werd ontdekt, hebben wetenschappers honderden van deze kosmische flitsen waargenomen die afkomstig waren van verschillende punten in het universum.

De laatste uitbarsting, FRB 20220610A genaamd, duurde minder dan een milliseconde, maar gaf de equivalente energie vrij van de emissies van onze zon over een periode van 30 jaar. Deze uitbarsting is een van de meest verre en energieke FRB's die ooit zijn waargenomen. Snelle radioflitsen zijn echter een uitdaging om te bestuderen vanwege hun korte duur.

Met behulp van de ASKAP-reeks radiotelescopen in Australië konden onderzoekers de exacte locatie van de uitbarsting bepalen. De uitbarsting was terug te voeren op een groep samensmeltende sterrenstelsels, wat aansluit bij de theorie dat FRB's mogelijk verband houden met magnetars of hoogenergetische objecten die het gevolg zijn van sterexplosies.

Wetenschappers zijn van mening dat het bestuderen van snelle radioflitsen een unieke methode zou kunnen bieden voor het meten van de materie tussen sterrenstelsels, waarover nog steeds geen rekening wordt gehouden. De huidige schattingen van de massa van het heelal komen niet overeen, wat erop wijst dat er materie ontbreekt. Het geïoniseerde materiaal dat door snelle radioflitsen wordt gedetecteerd, kan helpen de hoeveelheid stof tussen sterrenstelsels te meten, waardoor licht kan worden geworpen op deze ontbrekende materie.

Deze methode om snelle radio-uitbarstingen te gebruiken om ontbrekende materie te detecteren, werd aanvankelijk in 2020 voorgesteld door de Australische astronoom Jean-Pierre Macquart. De metingen in dit onderzoek bevestigen de ‘Macquart-relatie’, die aantoont dat hoe verder weg een snelle radio-uitbarsting is, hoe verder weg een snelle radio-uitbarsting is, hoe verder meer diffuus gas onthult het tussen sterrenstelsels.

Tot nu toe zijn bijna 50 snelle radioflitsen getraceerd naar hun oorsprongspunt, waarvan ongeveer de helft is gedetecteerd met behulp van de ASKAP-telescoop. Wetenschappers hebben goede hoop dat toekomstige radiotelescopen die in aanbouw zijn de detectie van nog eens duizenden snelle radioflitsen mogelijk zullen maken, waardoor we de structuur van het universum beter kunnen begrijpen.

De studie van snelle radioflitsen biedt niet alleen inzicht in deze kosmische verschijnselen, maar opent ook nieuwe mogelijkheden voor het beantwoorden van grote vragen over de kosmologie.

Bronnen:

– CNN: https://edition.cnn.com/2022/08/04/world/fast-radio-burst-origin-intl-hnk-scn-scli/index.html