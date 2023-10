Inwoners van New Hampshire zullen getuige zijn van twee zonsverduisteringen

Inwoners van New Hampshire krijgen de komende maanden de kans om getuige te zijn van niet één, maar twee zonsverduisteringen. Op 14 oktober 2023 zal er een gedeeltelijke zonsverduistering plaatsvinden, gevolgd door een totale zonsverduistering op 8 april 2024. Universitair hoofddocenten van de Universiteit van New Hampshire, Amy Keesee en John S. Gianforte, samen met Lori Harnois, de directeur van de afdeling Reizen en Toerismeontwikkeling, bespreek deze aankomende evenementen.

Een zonsverduistering vindt plaats wanneer de maan tussen de aarde en de zon komt en een schaduw op de aarde werpt. Deze uitlijning vindt plaats wanneer de maan, de zon en de aarde zich in hetzelfde vlak bevinden. De maan blokkeert tenminste een deel van de zon, wat resulteert in een zonsverduistering. De eclips van oktober zal een gedeeltelijke zonsverduistering zijn, zichtbaar in New Hampshire. De eclips van april zal echter een totale eclips zijn, waarbij de maan gedurende een bepaalde periode al het licht van de zon volledig zal blokkeren. Het pad van deze eclipsen zal verschillen, waarbij de eclips van oktober door het westelijke deel van de Verenigde Staten gaat en de eclips van april door het noordelijke deel van New Hampshire.

Om deze eclipsen veilig te kunnen bekijken, zijn er twee aanbevolen methoden. De eerste is het gebruik van een pinhole-projector, waarbij een stuk karton met een pinhole, bedekt met aluminiumfolie, voor de zon wordt geplaatst en het beeld op een posterbord wordt geprojecteerd. De tweede methode is het gebruik van een zonsverduisteringsbril, waarmee je tijdens de gedeeltelijke fasen van de zonsverduistering direct naar de zon kunt kijken. Het is echter belangrijk op te merken dat direct zicht op de zon alleen veilig is tijdens de totale zonsverduistering wanneer de maan de zon volledig bedekt. Anders moet de bril gedragen worden.

De komende zonsverduisteringen bieden inwoners van New Hampshire een unieke kans om uit de eerste hand getuige te zijn van deze adembenemende hemelse gebeurtenissen. Markeer dus uw agenda en bereid u voor om deze natuurlijke wonderen in de lucht veilig te bekijken.

Bron: De staat waarin we ons bevinden – Universiteit van New Hampshire, Amy Keesee, John S. Gianforte, Lori Harnois