NASA voltooit het zuurstofgenererende experiment op Mars

NASA heeft onlangs de conclusie aangekondigd van het Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment (MOXIE), een experiment dat is ontworpen om zuurstof uit de atmosfeer van Mars te halen. MOXIE, gemaakt door ingenieurs en wetenschappers van MIT, is tijdens zijn verblijf op de rode planeet 16 keer uitgevoerd, waarbij in totaal 122 gram zuurstof werd geproduceerd. De piekproductiesnelheid was 12 gram per uur, wat de oorspronkelijke doelstellingen van NASA overtrof. Ondanks het succes zijn er echter geen plannen voor een MOXIE 2.0.

Het door MOXIE toegepaste proces omvatte het filteren van de binnenkomende lucht om stof te verwijderen en deze vervolgens te comprimeren en te verwarmen tot 800 °C (1,470 °F). Bij deze temperatuur zou zuurstof kunnen worden geëxtraheerd uit de koolstofdioxide in de atmosfeer van Mars. De geëxtraheerde zuurstof werd vervolgens getest voordat deze weer in de atmosfeer werd vrijgegeven. Het duurde twee uur om de unit op te warmen voordat het extractieproces kon beginnen.

MOXIE was een unieke toevoeging aan de Perseverance-rover, omdat deze bedoeld was om menselijke verkenningen op Mars te ondersteunen. Het toonde aan dat het voor een bemanning mogelijk is om op Mars te overleven en naar huis terug te keren met behulp van de middelen die aan de oppervlakte beschikbaar zijn. Het concept van in-situ resource benutting (ISRU) is een onderwerp van groot belang binnen NASA en haar partners, omdat zij de mogelijkheden van missies op langere termijn onderzoeken.

De door MOXIE gegenereerde zuurstof heeft verschillende potentiële toepassingen, waarvan de belangrijkste het gebruik als drijfgas voor raketten is. Hiervoor zijn echter aanzienlijke hoeveelheden nodig. Ondanks het succes van het experiment en de kennis die ermee is opgedaan, zijn er momenteel geen plannen om een ​​MOXIE 2.0 te ontwikkelen. In plaats daarvan zal de volgende stap van NASA de ontwikkeling van een volledig systeem omvatten dat een zuurstofgenerator bevat die vergelijkbaar is met MOXIE, evenals een methode voor het vloeibaar maken en opslaan van de gegenereerde zuurstof.

Bron: NASA