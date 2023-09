Parasiet controleert mierengedrag met temperatuurschakelaar

By

Onderzoekers van de Universiteit van Kopenhagen hebben ontdekt dat de lancetleverbot, een parasitaire worm die mieren infecteert, een unieke ‘aan/uit’-schakelaar heeft die het gedrag van zijn gastheer verandert. De schakelaar wordt geactiveerd door de temperatuur, waarbij de parasitaire worm het gedrag van de mier alleen manipuleert als de temperatuur laag is. De studie, gepubliceerd in het tijdschrift Behavioral Ecology, werpt licht op de complexe relatie tussen parasieten en hun gastheren.

Parasieten die het gedrag van hun gastheren controleren en manipuleren zijn van nature bekend. Cordyceps, een familie van zombificerende parasitaire schimmels, is een goed voorbeeld. Deze schimmels infecteren verschillende insectensoorten, veranderen hun gedrag en leiden uiteindelijk tot hun eigen voortplanting. De lancetleverbot heeft een vergelijkbaar vermogen om zijn gastheer te manipuleren, maar dit nieuwe onderzoek onthult het belang van temperatuur bij het activeren van dit gedrag.

Wanneer leverwormen mieren infecteren, verstoppen de meeste zich in de buik van de mier, beschermd door een capsule. Eén leverbot hecht zich aan de hersenen van de mier, waardoor de mier zijn onderkaken op een grassprietje moet klemmen. Hierdoor wordt de mier zo gepositioneerd dat de kans groter is dat hij wordt opgegeten door grazende zoogdieren. De beschermende capsule lost op in de darmen van de nieuwe gastheer en de levervinnen vinden hun weg naar de lever. De staartvin die aan de hersenen van de mier vastzit, offert zichzelf op en komt ten goede aan de andere parasieten.

De overlevende leverwormen voeden zich met het bloed van de gastheer, worden volwassen en leggen eieren. Deze eieren worden uitgescheiden in de ontlasting van de gastheer, die door slakken wordt geconsumeerd. De slakken hoesten vervolgens larven samen met slijm op, waardoor mieren worden aangetrokken die de larven inslikken, waardoor de cyclus wordt voortgezet.

Eerdere laboratoriumstudies door een van de onderzoekers, Brian Lund Fredensborg, hadden aangetoond dat geïnfecteerde mieren bij hogere temperaturen minder snel in een blad bijten. Om dit verder te onderzoeken, observeerden de onderzoekers geïnfecteerde mieren in het wild terwijl ze de temperatuur en vochtigheid in de gaten hielden. De resultaten bevestigden de laboratoriumbevindingen, waaruit bleek dat geïnfecteerde mieren zich bij koelere temperaturen eerder aan de bovenkant van grashalmen zouden hechten en hun beet zouden loslaten als de temperatuur steeg.

Begrijpen hoe parasieten hun gastheren manipuleren is cruciaal voor het begrijpen van de biodiversiteit en de ingewikkelde relaties tussen soorten. Dit onderzoek benadrukt het belang van temperatuur bij het teweegbrengen van dergelijke manipulaties en biedt nieuwe inzichten in het gedrag van geparasiteerde mieren in hun natuurlijke habitat.

Definities:

– Lancetleverbot: een parasitaire worm die verschillende gastheren infecteert, waaronder slakken, mieren en grazende zoogdieren.

– Parasitisme: een relatie tussen twee organismen waarbij de één profiteert ten koste van de ander.

– Behavioral Ecology: een wetenschappelijk tijdschrift dat onderzoek publiceert over het gedrag van dieren in relatie tot hun omgeving.

Bron: Universiteit van Kopenhagen