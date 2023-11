Het veranderende landschap: genderverschillen in de wetenschap

Uit een recente studie, gepubliceerd in PLOS Biology, blijkt dat er binnen de wetenschappelijke gemeenschap weliswaar nog steeds sprake is van een onevenwicht tussen de geslachten, maar dat er tekenen zijn van vooruitgang. Onder leiding van John Ioannidis van het Meta-Research Innovation Center van Stanford University analyseerde de studie gegevens uit de Scopus-database, die 5.8 miljoen auteurs uit alle wetenschappelijke disciplines omvatte.

Historisch gezien hebben mannen het wetenschapsgebied gedomineerd, met aanzienlijke verschillen in vertegenwoordiging. Uit het onderzoek blijkt echter dat de genderkloof kleiner wordt, zij het langzaam. Van alle auteurs zijn er nog steeds 1.88 keer meer mannen dan vrouwen, maar dit cijfer is gedaald van 3.93 keer voor auteurs van vóór 1992 naar 1.36 keer voor auteurs van na 2011.

Interessant genoeg richtte de analyse zich ook op de meest geciteerde auteurs, die de meest invloedrijke stemmen op hun respectieve vakgebied vertegenwoordigen. Onder deze exclusieve groep zijn er nog steeds 3.21 keer meer mannen dan vrouwen, een daling van 6.41 keer voor senior auteurs naar 2.28 keer voor degenen die na 2011 zijn begonnen met publiceren.

De bevindingen benadrukken verder de heterogeniteit tussen wetenschappelijke disciplines, met verschillende niveaus van gendervertegenwoordiging onder de meest geciteerde auteurs. In feite vertoonde slechts 18% van de wetenschappelijke deelgebieden binnen de jongste groep auteurs een gelijke of grotere vertegenwoordiging van vrouwen als de meest geciteerde auteurs.

De studie onderzocht ook de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in landen met een hoog inkomen ten opzichte van andere landen. Terwijl de genderongelijkheid in beide groepen in de loop van de tijd afnam, vertoonden landen buiten de hoge-inkomenslanden weinig verbetering in termen van genderongelijkheden onder de meest geciteerde auteurs.

Bovendien bleek uit nader onderzoek dat, hoewel vrouwen een aanzienlijk deel van de jongste groep auteurs vormden, hun doorgroei naar gewoon hoogleraarschap zeldzaam bleef. Dit duidt op de noodzaak van verbeteringen in de promotietrajecten voor getalenteerde wetenschappers, ongeacht geslacht.

Samenvattend illustreert het onderzoek de vooruitgang die is geboekt bij het terugdringen van de genderverschillen binnen het wetenschappelijk auteurschap, maar erkent het dat er nog steeds aanzienlijke ruimte voor verbetering bestaat. De inspanningen om deze onevenwichtigheden aan te pakken moeten worden voortgezet om een ​​meer inclusieve en rechtvaardige wetenschappelijke gemeenschap te creëren.

