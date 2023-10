De eerste resultaten van de James Webb-ruimtetelescoop zijn niet zo revolutionair als aanvankelijk werd gedacht

De James Webb Space Telescope (JWST) heeft veel opwinding veroorzaakt met zijn eerste waarnemingen, wat heeft geleid tot sensationele krantenkoppen waarin werd beweerd dat lang bestaande theorieën zoals de oerknal en de algemene relativiteitstheorie waren weerlegd. Nieuwe bevindingen uit een onderzoek met gegevens van de Canadese NIRISS Unbiased Cluster Survey (CANUCS) laten echter zien dat deze revolutionaire resultaten niet zo ongebruikelijk waren als aanvankelijk werd gesuggereerd.

De JWST is de krachtigste infraroodtelescoop ooit gebouwd en kan gedetailleerde beelden vastleggen van enkele van de vroegste sterrenstelsels die zich na de donkere eeuwen van het vroege heelal hebben gevormd. Eerdere waarnemingen uit iets latere perioden hadden ons een goed inzicht gegeven in hoe snel sterrenstelsels evolueren, gebaseerd op ons begrip van de oerknal. Maar de door de JWST geïdentificeerde sterrenstelsels waren al groot, helder en structureel complex, wat onze aannames over galactische evolutie in twijfel trok.

Astronomen gebruiken verschillende technieken om verre sterrenstelsels te identificeren, waaronder het zoeken naar breuken in galactische spectra. Dubbel gebroken sterrenstelsels, die breuken vertonen in zowel de Lyman- als de Balmer-golflengte, kunnen astronomen helpen sterrenstelsels op specifieke afstanden te targeten. De eerste resultaten van de JWST concentreerden zich op dubbelgebroken sterrenstelsels met roodverschuivingen van ongeveer z=7 toen het heelal minder dan een miljard jaar oud was.

Deze studie met behulp van CANUCS-gegevens bracht echter een mogelijke vertekening aan het licht bij de selectie van dubbelgebroken sterrenstelsels. De methode zou de voorkeur kunnen geven aan grotere en helderdere sterrenstelsels, terwijl kleinere, zwakkere en koelere sterrenstelsels buiten beschouwing worden gelaten. Het team identificeerde 19 dubbelgebroken sterrenstelsels uit de CANUCS-gegevens, maar vergeleken met een grotere populatie sterrenstelsels was het duidelijk dat de selectiemethode de resultaten zou kunnen vertekenen in de richting van grotere en helderdere sterrenstelsels.

De onderzoekers benadrukken dat deze eerste bevindingen het potentieel van de JWST om een ​​herziening van ons standaard kosmologische model af te dwingen niet uitsluiten. Ze benadrukken echter dat we ons nog in de beginfase bevinden en meer gegevens en gedetailleerde observaties nodig hebben om de ware aard van deze verre sterrenstelsels te begrijpen en waar het stof zich echt nestelt.

Bron:

Desprez, Guillaume, et al. “LCDM is nog niet dood: enorme Balmer-break-sterrenstelsels met een hoge z-waarde komen minder vaak voor dan eerder werd gerapporteerd.” arXiv voordruk arXiv:2310.03063 (2023).