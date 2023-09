Apen maken vaker gebruik van geurmarkeringen om de geluidsoverlast van mensen te compenseren

Uit een nieuwe studie is gebleken dat bonte tamarins vaker geurmarkeringen gebruiken om de menselijke geluidsoverlast te compenseren. De bonte tamarin is een primatensoort die voorkomt in centraal Brazilië, maar zijn leefgebied wordt steeds meer aangetast door stedelijke omgevingen. De studie, uitgevoerd door onderzoekers van de Universidade Federal do Amazonas en Anglia Ruskin University, maakte gebruik van radiotracking om het gedrag van negen afzonderlijke groepen wilde bonte tamarins te observeren. De onderzoekers ontdekten dat de frequentie van geurmarkering toenam in overeenstemming met de geluidsniveaus veroorzaakt door wegverkeer, vliegtuigen, parkbezoekers en militaire activiteiten. Dit suggereert dat de apen meer afhankelijk zijn van geurmarkering wanneer hun vocale communicatie minder effectief wordt als gevolg van menselijk geluid.

Communicatie is van vitaal belang voor het voortbestaan ​​van een soort, en bonte tamarins gebruiken geurmarkeringen om reproductieve en territoriale informatie over te brengen. De hoofdauteur van het onderzoek, Tainara Sobroza, legt uit dat veel soorten afhankelijk zijn van akoestische signalen voor essentiële informatie, zoals het aantrekken van partners, foerageren en waarschuwingen voor roofdieren. Het onderzoek geeft aan dat verstedelijking en verhoogde geluidsniveaus de communicatie van tamarins beïnvloeden. Naarmate het stedelijke landschap hun territorium verder binnendringt, wordt geurmarkering steeds gangbaarder als communicatiemiddel.

Co-auteur Dr. Jacob Dunn merkt op dat mensen extra stimuli hebben geïntroduceerd in de soundscapes van dieren, waardoor natuurlijke geluiden worden overstemd. Het toegenomen gebruik van geurmarkering door bonte tamarins wordt gezien als een flexibel antwoord op deze veranderingen in het milieu. In tegenstelling tot vocale oproepen zijn geurmarkeringen echter niet effectief voor communicatie over lange afstanden. Nu de habitat van de tamarins steeds meer gefragmenteerd raakt en groepen meer geïsoleerd raken, zou deze aanpassing een nadelig effect kunnen hebben op een soort die zich al in een ernstig bedreigde status bevindt.

Over het geheel genomen benadrukt het onderzoek de manieren waarop dieren hun gedrag aanpassen als reactie op door de mens veroorzaakte veranderingen in hun omgeving. Het begrijpen van deze aanpassingen is van cruciaal belang voor de inspanningen voor natuurbehoud en het garanderen van het voortbestaan ​​van bedreigde diersoorten.

Bron:

– Tainara V. Sobroza et al., Verhogen bonte tamarins de geurmarkering als reactie op stedelijk lawaai?, Ethologie Ecologie & Evolutie