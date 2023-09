Een potentieel nieuw Alzheimermedicijn vermindert hersenontsteking en verbetert het geheugen

Onderzoekers van het Picower Institute for Learning and Memory van het MIT hebben aanzienlijke vooruitgang geboekt bij de behandeling van de ziekte van Alzheimer door een medicijn te ontwikkelen dat ontstekingen in de hersenen vermindert en het geheugen verbetert. Het medicijn, A11 genaamd, richt zich op een genetische transcriptiefactor genaamd PU.1, die verantwoordelijk is voor de overexpressie van ontstekingsgenen in de immuuncellen van de hersenen tijdens de ziekte van Alzheimer. A11 onderdrukt de PU.1-activiteit door eiwitten te recruteren die de expressie van deze ontstekingsgenen onderdrukken.

Ontsteking is een belangrijk onderdeel van de pathologie van de ziekte van Alzheimer en het vinden van effectieve behandelingen is moeilijk gebleken. Via preklinische tests op menselijke celculturen en Alzheimer-muismodellen ontdekten de onderzoekers dat A11 de ontstekingen in menselijke microglia-achtige cellen en meerdere muismodellen van de ziekte van Alzheimer vermindert. Het verbetert ook de cognitie bij muizen aanzienlijk.

De onderzoekers vergeleken genexpressie in postmortale hersenmonsters van Alzheimerpatiënten en niet-Alzheimer-controles. Ze ontdekten dat de ziekte van Alzheimer leidt tot grote veranderingen in de microgliale genexpressie, en een toename van PU.1-binding aan inflammatoire gendoelen is een aanzienlijk onderdeel van deze veranderingen. Het verlagen van PU.1-activiteit in een muismodel van de ziekte van Alzheimer verminderde ontstekingen en neurodegeneratie.

Het team heeft meer dan 58,000 kleine moleculen gescreend om verbindingen te vinden die ontstekingen en aan de ziekte van Alzheimer gerelateerde genen kunnen verminderen, gereguleerd door PU.1. A11 was de krachtigste van de zes eindkandidaten. In experimenten uitgevoerd op menselijke microglia-achtige cellen verminderde A11 de expressie en secretie van inflammatoire cytokines en voorkwam het dat microglia overdreven reageerden op ontstekingssignalen.

Verder onderzoek is nodig om A11 te ontwikkelen en te testen als behandeling voor de ziekte van Alzheimer. Dit veelbelovende medicijn zou kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van effectievere therapieën voor deze verwoestende neurodegeneratieve aandoening.

– Definitie van de ziekte van Alzheimer: De ziekte van Alzheimer is een ziekte die de hersenen aanvalt en een afname van het mentale vermogen veroorzaakt, die in de loop van de tijd verslechtert. Het is de meest voorkomende vorm van dementie en is verantwoordelijk voor 60 tot 80 procent van de gevallen van dementie. Er is momenteel geen remedie voor de ziekte van Alzheimer, maar er zijn medicijnen die de symptomen kunnen helpen verlichten.

– MIT-definitie: MIT is een acroniem voor het Massachusetts Institute of Technology. Het is een prestigieuze particuliere onderzoeksuniversiteit in Cambridge, Massachusetts, opgericht in 1861. Het is georganiseerd in vijf scholen: architectuur, techniek, geesteswetenschappen, kunst en sociale wetenschappen, management en wetenschap. De impact van MIT omvat vele wetenschappelijke doorbraken en technologische vooruitgang. Haar missie is het zoeken naar fundamentele kennis over de aard en het gedrag van levende systemen en de toepassing van die kennis om de gezondheid te verbeteren, het leven te verlengen en ziekte en invaliditeit te verminderen.

– National Institutes of Health Definitie: De National Institutes of Health (NIH) is de belangrijkste instantie van de Amerikaanse overheid die verantwoordelijk is voor biomedisch en volksgezondheidsonderzoek. Het voert zijn eigen wetenschappelijk onderzoek uit via zijn Intramural Research Program (IRP) en verstrekt grote biomedische onderzoeksfinanciering aan niet-NIH-onderzoeksfaciliteiten via zijn Extramural Research Program. Haar missie is het zoeken naar fundamentele kennis over de aard en het gedrag van levende systemen en de toepassing van die kennis om de gezondheid te verbeteren, het leven te verlengen en ziekte en invaliditeit te verminderen.