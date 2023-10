MIT-ingenieurs ontwikkelen nieuw systeem voor groene waterstofbrandstofproductie

By

MIT-ingenieurs hebben een nieuw systeem voorgesteld voor de productie van groene, koolstofvrije waterstofbrandstof die uitsluitend wordt aangedreven door zonne-energie. In een studie gepubliceerd in het Solar Energy Journal presenteren de ingenieurs een conceptueel ontwerp voor een thermochemisch waterstofsysteem (STCH) op zonne-energie dat water efficiënt kan splitsen met behulp van de zonnewarmte, waardoor waterstof wordt gegenereerd zonder uitstoot van broeikasgassen.

Momenteel wordt waterstof voornamelijk geproduceerd met behulp van processen die afhankelijk zijn van aardgas en andere fossiele brandstoffen, waardoor het een ‘grijze’ energiebron is. STCH biedt daarentegen een volledig emissievrij alternatief, waarbij gebruik wordt gemaakt van hernieuwbare zonne-energie om waterstof te produceren. De bestaande STCH-ontwerpen hebben echter een beperkte efficiëntie: slechts 7 procent van het zonlicht wordt gebruikt voor de productie van waterstof.

Het MIT-team streeft ernaar de efficiëntie van STCH te verbeteren door tot 40 procent van de zonnewarmte te benutten, waardoor het een schaalbare en betaalbare optie wordt voor het koolstofvrij maken van de transportsector. Het doel is om de doelstelling van het ministerie van Energie te bereiken om tegen 2030 groene waterstof te produceren voor $ 1 per kilogram.

Het voorgestelde systeem zou worden gecombineerd met een bestaande bron van zonnewarmte, zoals een geconcentreerde zonne-energiecentrale (CSP), die spiegels gebruikt om zonlicht te concentreren en te reflecteren naar een centrale ontvangsttoren. Het STCH-systeem zou deze warmte vervolgens gebruiken om water te splitsen en waterstof te genereren.

Het hart van het systeem is een tweestaps thermochemische reactie waarbij een metaal betrokken is dat zuurstof uit stoom haalt en waterstof achterlaat. Het metaal wordt vervolgens in een vacuüm opnieuw verwarmd om het te regenereren en de zuurstof te verwijderen. Het systeem zou bestaan ​​uit een cirkelvormig spoor met doosvormige reactoren die door warme en koude stations gaan. De hete stations stellen het metaal bloot aan hoge temperaturen om zuurstof te verwijderen, terwijl de koele stations het blootstellen aan stoom om waterstof te produceren.

Om de uitdagingen in verband met warmteterugwinning en vacuümcreatie te overwinnen, hebben de onderzoekers energiebesparende oplossingen bedacht. Reactoren aan weerszijden van het spoor wisselen warmte uit via thermische straling, en een tweede reeks reactoren die rond de eerste trein cirkelen, bevatten een ander metaal dat zuurstof uit de binnenste reactoren absorbeert zonder dat er energie-intensieve vacuümpompen nodig zijn.

Simulaties van het ontwerp hebben aangetoond dat het de efficiëntie van de thermochemische waterstofproductie op zonne-energie aanzienlijk zou kunnen verhogen van 7 procent naar 40 procent.

Door dit systeem te ontwikkelen hopen de MIT-ingenieurs op kosteneffectieve en schaalbare wijze groene waterstof te kunnen genereren, waardoor de weg wordt vrijgemaakt voor een toekomst waarin waterstof fossiele brandstoffen kan vervangen in het langeafstandsvervoer.

