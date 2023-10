Een nieuwe universele natuurwet: evolutie is van toepassing op alle complexe systemen

Een team van wetenschappers en filosofen heeft een baanbrekend concept geïntroduceerd dat zij ‘een ontbrekende natuurwet’ noemen. Ze beweren dat evolutie niet beperkt is tot biologisch leven, maar een fundamenteel proces is dat van toepassing is op alle complexe systemen in het universum, van hemellichamen tot atomaire structuren. Het team stelt de ‘Wet van de toenemende functionele informatie’ voor, die stelt dat elk systeem, levend of niet-levend, zal evolueren als verschillende configuraties selectie ondergaan op basis van functionaliteit.

De onderzoekers identificeren drie bepalende kenmerken van evoluerende systemen: veelheid aan componenten, diversiteit aan arrangementen en selectie op functie. Ze suggereren dat deze kenmerken gemeenschappelijk zijn voor complexe evoluerende systemen op verschillende gebieden.

De sleutel tot deze universele natuurwet ligt in het concept van ‘selectie op functie’. De onderzoekers breiden Darwins theorie van natuurlijke selectie uit en categoriseren functies in drie verschillende soorten: stabiliteit, dynamische persistentie en nieuwigheid. Functie is niet langer beperkt tot overlevingskenmerken, maar omvat ook kenmerken die bijdragen aan het voortbestaan, de diversificatie en de complexiteit van een systeem.

De studie illustreert deze theorie met voorbeelden uit zowel biologische als niet-biologische contexten. Het belicht de evolutionaire reis van het leven op aarde, van de opkomst van fotosynthese tot de ontwikkeling van complex gedrag. Het concept van evolutie reikt echter verder dan het organische leven. Het mineralenrijk vertoont bijvoorbeeld zijn eigen evolutionaire pad, waarbij eenvoudige mineraalconfiguraties in de loop van de tijd aanleiding hebben gegeven tot steeds complexere configuraties.

Bovendien vertegenwoordigen sterren zelf een evolutionair wonder omdat ze zwaardere elementen smeden, wat bijdraagt ​​aan de chemische diversiteit en complexiteit van het universum.

Het onderzoek benadrukt dat de Darwinistische evolutie een speciaal geval is binnen dit bredere natuurlijke fenomeen. Het suggereert dat de principes die de diversiteit van het leven op aarde aansturen, ook van toepassing zijn op levenloze systemen.

Deze studie, gepubliceerd in de Proceedings of the National Academy of Sciences, is een gezamenlijke inspanning waarbij wetenschappers uit verschillende disciplines betrokken zijn. Door de universele neiging van complexe systemen te erkennen om nieuwigheid, stabiliteit en dynamische persistentie te genereren, herdefinieert dit onderzoek ons ​​begrip van evolutie als een inherent kenmerk van ons steeds evoluerende universum.

Bronnen:

– Proceedings van de Nationale Academie van Wetenschappen