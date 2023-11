Nieuwe mijlpalen bereikt tijdens de bijeenkomst in het najaar van 2023: het vieren van pioniers op het gebied van wetenschap en kunst

Tijdens de bijeenkomst in het najaar van 2023 op de Place des Arts liepen ongeveer 1,000 studenten over het podium van de Salle Wilfrid-Pelletier om hun welverdiende diploma in ontvangst te nemen. De universiteit maakte van deze gelegenheid gebruik om uitmuntende personen te erkennen voor hun opmerkelijke bijdragen aan wetenschap en kunst.

Eén van die personen die tijdens de ochtendceremonie werd geëerd, was MiMi Aung, die de prestigieuze Doctor of Science, honoris causa, ontving. Aung, een baanbrekende ruimtevaartingenieur, schreef geschiedenis tijdens haar werk bij het Jet Propulsion Laboratory (JPL) van NASA. Ze leidde de creatie en succesvolle vlucht van het allereerste vliegtuig dat een aangedreven en gecontroleerde vlucht op een andere planeet mogelijk maakte. Het baanbrekende vliegtuig met de naam ‘Ingenuity’ steeg op in de dunne atmosfeer van Mars en bleef maar liefst 39 seconden in de lucht. Ter vergelijking: de eerste vlucht van de gebroeders Wright op aarde duurde slechts 12 seconden. Aungs vindingrijkheid heeft de afgelopen jaren geleid tot meer dan 60 succesvolle missies voor “Ingenuity”. Om haar horizon te verbreden, trad Aung onlangs toe tot Amazon's Project Kuiper als directeur technisch programmabeheer, waar ze tot doel heeft de wereldwijde breedbandinternettoegang te vergroten via een satellietnetwerk in een lage baan om de aarde.

Tijdens de middagconferentie eerde de universiteit Robert Houle, een kunstenaar en afgestudeerd aan McGill, met de gewaardeerde titel van doctor in de rechten, honoris causa. Houle's reis als overlevende van een residentiële school bracht hem ertoe troost te vinden en zich uit te drukken door middel van schilderen en tekenen. In de afgelopen vijf decennia is hij uitgegroeid tot een van de prominente figuren in de hedendaagse Canadese kunst. Houle heeft zijn leven gewijd aan het pleiten voor de erkenning van inheemse kunstenaars en het vestigen van inheems leiderschap binnen academische en culturele instellingen. Met name werd hij de eerste curator van hedendaagse inheemse kunst in het Canadian Museum of Civilization en was hij ook de eerste professor in Indigenous Studies aan het Ontario College of Art and Design. Houle's uitzonderlijke bijdragen aan de Canadese kunst hebben hem talloze onderscheidingen opgeleverd, waaronder de Janet Braide Memorial Award for Excellence in Canadian Art History, die hij tweemaal heeft gewonnen.

De Convocatie Herfst 2023 vierde de prestaties van deze opmerkelijke individuen die de grenzen van wetenschap en kunst hebben verlegd. Hun impactvolle bijdragen zullen ongetwijfeld toekomstige generaties inspireren om nieuwe hoogten te bereiken en zelf blijvende erfenissen te creëren.

FAQ

Wat is honoris causa?

Honoris causa is een Latijnse term die wordt gebruikt om een ​​eredoctoraat aan te duiden dat is uitgereikt door een universiteit of instelling zonder dat de ontvanger aan de gebruikelijke academische vereisten heeft voldaan.

Wie is MiMi Aung?

MiMi Aung is een baanbrekende ruimtevaartingenieur die leiding gaf aan de creatie en vlucht van het allereerste vliegtuig, genaamd ‘Ingenuity’, om een ​​aangedreven en gecontroleerde vlucht op een andere planeet mogelijk te maken.

Wie is Robert Houle?

Robert Houle is een kunstenaar, overlevende van een residentiële school en een prominent figuur in de hedendaagse Canadese kunst. Hij staat bekend om zijn onvermoeibare pleidooi voor inheemse kunstenaars en leiderschap binnen academische en culturele instellingen.