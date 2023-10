Onderzoekers bestuderen de implicaties van tijdsvariërende golfmechanica

Onderzoekers van de Universiteit van Tampere en de Universiteit van Oost-Finland hebben onderzoek gedaan naar de tijdsvariërende golfmechanica in fotonica. Ze wilden definiëren hoe in de tijd variërende media golfverschijnselen beïnvloeden en onderzochten de wijzigingen die in de standaard golfvergelijking zijn aangebracht wanneer de snelheid van een golf niet constant is. Het team ontwikkelde een versnellende golfvergelijking die rekening hield met veranderingen in de snelheid van een golf in de loop van de tijd.

Aanvankelijk stuitten de onderzoekers op uitdagingen bij het oplossen van de vergelijking, maar ze realiseerden zich dat het gedrag van de oplossing leek op dat van relativistische verschijnselen. Ze ontdekten dat een constante referentiesnelheid, zoals de vacuümsnelheid van het licht, nodig was om oplossingen te produceren die in lijn waren met het verwachte gedrag. Dit onderzoek leidde tot de ontdekking van de ‘pijl van de tijd’, die een goed gedefinieerde richting van de tijd aangeeft in termen van versnellende golven. De onderzoekers merkten op dat de versnellende golfvergelijking alleen oplossingen mogelijk maakte waarbij de tijd vooruit stroomt, maar niet achteruit.

Bovendien onderzocht de studie het behoud van energie en momentum in continue golven over grensvlakken. Het behoud van momentum in het licht is een onderwerp van discussie geweest dat bekend staat als de Abraham-Minkowski-controverse. Door hun onderzoek hebben de wetenschappers vastgesteld dat relativistische effecten een rol spelen bij het behouden van het momentum van golven. Ze schreven de illusie van niet-behoud toe aan lengtecontractie veroorzaakt door tijdsdilatatie die wordt ervaren door de golf in een materieel medium.

De versnellende golfvergelijking heeft brede toepassingen en kan worden gebruikt bij de analytische modellering van continue golven, zelfs in tijdsvariërende materialen. Het stelt onderzoekers in staat scenario's te onderzoeken die voorheen alleen numeriek oplosbaar waren. Eén zo'n scenario betreft een wanordelijk fotonisch tijdkristal, een hypothetische substantie waarin golven exponentieel vertragen terwijl ze energie winnen. Het formalisme van het team toonde aan dat de verandering in energie in deze gevallen te wijten is aan de gekromde ruimte-tijd die de golf ervaart.

Deze studie draagt ​​bij aan het bevorderen van het begrip van tijdsvariërende media en hun impact op golffenomenen. Het benadrukt ook de fundamentele kenmerken van de natuur, waaronder de vaste richting van de tijd en het behoud van momentum in golven. Verder onderzoek op dit gebied zou kunnen leiden tot belangrijke innovaties op het gebied van de fotonica en daarbuiten.

Bronnen:

– Matias Koivurova, Charles W. Robson en Marco Ornigotti. “Tijdsvariërende media, relativiteit en de pijl van de tijd.” Optiek. DOI: 10.1364/OPTICA.494630