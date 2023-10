De rol van darmmicrobiota en macrofaag-neutrofiele interacties in de effecten van fenolzuren op darmontsteking

By

In een recente studie gepubliceerd in Cell Death & Disease onderzochten onderzoekers de impact van fenolzuren uit de voeding op darmontstekingen in de context van inflammatoire darmziekten (IBD) en de rol van darmmicrobiota en macrofaag-neutrofielinteracties bij het mediëren van deze effecten.

Macrofagen en neutrofielen, twee soorten immuuncellen, spelen een cruciale rol bij de ontwikkeling van IBD. Een verstoorde pro-inflammatoire activering van macrofagen, als reactie op een veranderde darmmicrobiota, draagt ​​bij aan de pathogenese van de ziekte. Het verschuiven van macrofagen van een M1-pro-inflammatoir fenotype naar een M2-ontstekingsremmend fenotype kan colitis, een kenmerk van IBD, verlichten. Het onderzoek had tot doel te onderzoeken of polyfenolen uit de voeding, met name fenolzuren, darmontstekingen kunnen beïnvloeden door interacties tussen macrofagen, neutrofielen en darmmicrobiota.

De onderzoekers voerden experimenten uit met behulp van een muismodel van colitis geïnduceerd door dextraansulfaatnatrium (DSS) en dienden vier verschillende fenolzuren oraal aan de muizen toe. Ze voerden ook experimenten uit met antibioticabehandeling en fecale microbiota-transplantatie om de rol van de darmmicrobiota in de beschermende effecten van fenolzuren tegen colitis te onderzoeken.

De resultaten toonden aan dat verschillende fenolzuren verschillende effecten hadden op colitis. Chlorogeenzuur (CGA) verlichtte colitis op een macrofaagafhankelijke manier door de omzetting van pro-inflammatoire M1-macrofagen in ontstekingsremmende M2-macrofagen te bevorderen. Ferulazuur (FA) verbeterde colitis door de vorming van extracellulaire vallen van neutrofielen (NET's), een soort immuunrespons, te blokkeren. Cafeïnezuur (CA) en ellaginezuur (EA) oefenden hun effecten uit via interacties met de darmmicrobiota en de productie van ontstekingsremmende metabolieten.

De studie biedt inzicht in de mechanismen waarmee fenolzuren darmontstekingen kunnen verzachten en biedt potentiële therapeutische benaderingen voor IBD. Verder onderzoek is nodig om de signaalroutes en receptoren die betrokken zijn bij de beschermende effecten van fenolzuren volledig te begrijpen.

Bronnen:

– Cell Death & Disease tijdschrift (bronartikel)