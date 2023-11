Archeologische ontdekking onthult dat oude mensen schoenen droegen in Zuid-Afrika

By

Archeologen hebben onlangs een baanbrekende ontdekking gedaan aan de Zuid-Afrikaanse Kaapkust, die ons begrip van de vroege menselijke technologische vooruitgang op de proef stelt. De bevindingen suggereren dat oude mensen mogelijk schoenen droegen tijdens het Midden-Steentijdperk, een periode die ook bekend staat als de Mesolithische periode in de Afrikaanse prehistorie. Deze ontdekking, die tussen 75,000 en 150,000 jaar geleden dateert, wijst op de mogelijkheid dat oude mensen een grotere cognitieve complexiteit bezaten dan eerder werd aangenomen.

De vroegst bekende schoenen dateren volgens eerdere archeologische vondsten slechts ongeveer 6,000 jaar geleden en werden gevonden in delen van Europa. Vroeger werd gedacht dat mensen in Zuid-Afrika pas ongeveer 2,000 jaar geleden schoenen droegen. Nieuw bewijsmateriaal langs de Kaapkust van Zuid-Afrika betwist dit idee echter. Sporenfossielen op paleo-oppervlakken hebben onthuld wat experts denken dat menselijke voetafdrukken zijn, gekleed in een of andere vorm van ruwe schoenachtige bedekking.

Bernhard Zipfel, een onderzoeker aan de Universiteit van Witwatersrand, het Evolutionary Studies Institute van Johannesburg, stelt dat deze bevindingen erop wijzen dat oude mensen die tijdens de Midden-Steentijd hun voetafdrukken achterlieten aan de Kaapkust, waarschijnlijk een soort vroeg schoeisel droegen. Het rotsachtige terrein langs de kust zou voetbescherming noodzakelijk hebben gemaakt om verwondingen te voorkomen die fataal zouden kunnen zijn.

De soorten schoenen die door oude mensen werden gedragen, zijn nog steeds onzeker vanwege de bederfelijke aard van de gebruikte materialen. In tegenstelling tot stenen artefacten wordt schoeisel gemaakt van organische materialen snel afgebroken en is het onwaarschijnlijk dat het duizenden jaren zal overleven. Onderzoekers gebruiken echter sporenfossielen als middel om het schoeisel te bestuderen dat door onze voorouders werd gedragen. Sporenfossielen omvatten de afdrukken die zijn achtergelaten door oude voetafdrukken, lichaamsafdrukken en ander bewijsmateriaal dat inzicht kan verschaffen in het oude leven.

Op basis van het uiterlijk van de sporenfossielen suggereert Zipfel dat de oude schoenen het meest op ‘plakkies’ of slippers lijken. De overeenkomsten tussen de sporenfossielen en de sandalen gedragen door het San-volk, de oudste bewoners van zuidelijk Afrika, ondersteunen deze hypothese verder.

Om meer inzicht te krijgen, voerden Zipfel en zijn collega's experimenten uit met het dragen van moderne reproducties van verschillende oude schoenen, terwijl ze langs dezelfde stranden liepen waar deze in schoenen geklede individuen ooit rondzwierven. De vergelijking van de sporenfossielen met de moderne sporen die door de reproducties zijn geproduceerd, bracht significante correlaties aan het licht, waardoor de onderzoekers ten minste drie verschillende sporenlocaties konden identificeren die waren gemaakt door mensen die eeuwenoud schoeisel droegen.

Hoewel er nog vragen zijn en er meer onderzoek nodig is, geloven Zipfel en zijn team dat hun ontdekkingen bijdragen aan ons begrip van wanneer mensen voor het eerst schoenen begonnen te dragen. Deze bevindingen suggereren sterk dat de regio van zuidelijk Afrika een cruciale rol speelde in de ontwikkeling van cognitieve en praktische vaardigheden bij oude mensen. Het onderzoek van Zipfel en zijn collega's biedt waardevolle inzichten in de technologische vooruitgang van onze vroege voorouders en werpt nieuw licht op de complexiteit van hun cognitieve vaardigheden.

Veel gestelde vragen (FAQ)

Vraag: Wanneer werden de vroegst bekende schoenen ontdekt?

A: De vroegst bekende schoenen, die ongeveer 6,000 jaar oud zijn, zijn gevonden in delen van Europa.

Vraag: Wat waren de eerdere opvattingen over schoengebruik in Zuid-Afrika?

A: Men geloofde dat mensen in Zuid-Afrika pas ongeveer 2,000 jaar geleden schoenen droegen.

Vraag: Wat heeft de recente ontdekking in Zuid-Afrika onthuld?

A: De ontdekking onthulde sporenfossielen van menselijke voetafdrukken die een of andere vorm van ruwe schoenachtige bedekking droegen, wat erop wijst dat oude mensen in Zuid-Afrika mogelijk schoenen droegen tijdens het Midden-Steentijdperk.

Vraag: Welke soorten schoenen droegen de mensen in de oudheid?

A: De exacte soorten schoenen die door de mens in de oudheid werden gedragen, zijn nog steeds onzeker vanwege de bederfelijke aard van de materialen. Op basis van het uiterlijk van de sporenfossielen lijken ze echter het meest op slippers.

Vraag: Waarom is de ontdekking belangrijk?

A: De ontdekking daagt eerdere opvattingen over de timing en het gebruik van schoenen in Zuid-Afrika uit, wat erop wijst dat de oude mens cognitief geavanceerder was dan eerder werd gedacht. Het benadrukt ook het belang van de Zuid-Afrikaanse regio bij de ontwikkeling van de cognitieve en praktische vaardigheden van de vroege mens.