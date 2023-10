NASA's Romeinse ruimtetelescoop gaat de verkenning van de Melkweg radicaal veranderen

NASA's aankomende Nancy Grace Roman Space Telescope zal ongekende inzichten bieden in de kern van het Melkwegstelsel. Deze missie, die gepland staat voor lancering in 2027, zal gebruik maken van de techniek van microlensing om honderden miljoenen sterren te observeren, wat mogelijk kan leiden tot baanbrekende ontdekkingen in de tijddomeinastronomie.

Aanhalingstekens vervangen: De missie heeft tot doel de sterren te monitoren op verklikkerflikkeringen, die de aanwezigheid van planeten, verre sterren, ijzige objecten aan de rand van het zonnestelsel, maar ook geïsoleerde zwarte gaten en andere kosmische verschijnselen aangeven. Verwacht wordt dat de Romeinse ruimtetelescoop door zijn waarnemingen een nieuw record zal vestigen voor het identificeren van de verst bekende exoplaneet, en een kijkje zal onthullen in een andere galactische buurt die de thuisbasis zou kunnen zijn van onbekende werelden.

De astronomie in het tijddomein richt zich op het bestuderen van hoe het universum in de loop van de tijd evolueert, en de langetermijnmonitoring van de hemel door Roman zal een grote bijdrage aan dit veld leveren. De telescoop zal zich aansluiten bij een netwerk van observatoria over de hele wereld, waar gezamenlijk veranderingen in de kosmos worden vastgelegd en geanalyseerd. De Galactic Bulge Time-Domain Survey, uitgevoerd door Roman, zal specifiek de Melkweg verkennen, waarbij gebruik wordt gemaakt van zijn infraroodvermogen om stofwolken binnen te dringen die het zicht op het centrale gebied van de Melkweg belemmeren.

De Romeinse ruimtetelescoop zal worden uitgerust met een nieuw nabij-infraroodfilter waarmee het observatorium langere golflengten van licht kan detecteren. Deze verbetering vergroot de reikwijdte van de kosmische vragen die de telescoop kan beantwoorden, en strekt zich uit van de rand van ons zonnestelsel tot de verste uithoeken van het universum.

Een van de belangrijkste technieken die door de Romeinse ruimtetelescoop wordt gebruikt, is microlensing. Dit gebeurt wanneer een object perfect uitgelijnd is met een achtergrondster, waardoor het licht van de ster rond het object buigt. Deze microlensing-gebeurtenissen veroorzaken tijdelijke pieken in de helderheid van de ster, wat wijst op de aanwezigheid van een tussenliggend object. Door dergelijke gebeurtenissen in het centrum van de Melkweg te volgen, kunnen astronomen onzichtbare objecten zoals planeten identificeren, zelfs als ze deze niet rechtstreeks kunnen waarnemen.

Het onderzoeksplan omvat het vastleggen van beelden elke 15 minuten gedurende ongeveer twee maanden, waarbij het proces zes keer wordt herhaald tijdens de vijfjarige primaire missie van de telescoop. Verwacht wordt dat deze uitgebreide observatiecampagne nieuwe planeten zal blootleggen op grotendeels onbekend terrein in onze Melkweg.

Met zijn baanbrekende technologie en uitgebreide onderzoeksstrategie staat de Romeinse ruimtetelescoop klaar om ons begrip van de Melkweg radicaal te veranderen en onze kennis van het universum daarbuiten aanzienlijk te vergroten.

FAQ

1. Wat is microlensing?

Microlensing is een fenomeen dat optreedt wanneer een object, zoals een ster of planeet, op één lijn komt met een achtergrondster, waardoor het licht van de achtergrondster rond het tussenliggende object buigt. Hierdoor ontstaat een tijdelijke verheldering van het licht van de achtergrondster, wat de aanwezigheid van het tussenliggende object aangeeft.

2. Hoe zal de Romeinse ruimtetelescoop microlensing gebruiken?

De Romeinse ruimtetelescoop zal microlensing gebruiken om het centrum van het Melkwegstelsel te observeren. Door de helderheidsschommelingen van achtergrondsterren te monitoren, kan de telescoop de aanwezigheid van onzichtbare objecten detecteren, zoals planeten en zwarte gaten in de kern van het sterrenstelsel.

3. Wat is tijddomeinastronomie?

Tijddomeinastronomie is een tak van de astronomie die zich richt op het bestuderen van hoe hemellichamen en verschijnselen in de loop van de tijd veranderen. Door deze veranderingen te observeren en te analyseren kunnen wetenschappers inzicht krijgen in de processen en dynamiek van het universum.

4. Wat is de Galactic Bulge Time-Domain Survey?

De Galactic Bulge Time-Domain Survey is een specifieke observatiecampagne uitgevoerd door de Romeinse ruimtetelescoop. Het doel is om het centrum van het Melkwegstelsel te bestuderen met behulp van het infraroodzicht van de telescoop, waardoor wetenschappers door stofwolken heen kunnen kijken die vaak het zicht op dit gebied belemmeren. Dit onderzoek zal waardevolle gegevens opleveren over de dynamiek en kenmerken van de centrale regio van de Melkweg.

5. Wanneer is de lancering van de Romeinse ruimtetelescoop?

De lancering van de Romeinse ruimtetelescoop staat gepland voor 2027. Eenmaal ingezet zal de telescoop beginnen aan zijn vijfjarige primaire missie, waarin hij een revolutie teweeg zal brengen in ons begrip van de Melkweg en een belangrijke bijdrage zal leveren aan het vakgebied van de astronomie.